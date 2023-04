Kỳ lạ du lịch Ukraine vẫn bùng nổ

Đại dịch COVID-19 đã khiến khách sạn Leopolis ở thành phố Lviv ở phía tây Ukraine phải đóng cửa trong hai tháng vào năm 2020. Tuy nhiên, kể từ đó, và hơn một năm sau khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Leopolis vẫn tiếp tục mở cửa. Ban quản lý khách sạn thậm chí còn quyết định tiếp tục cải tạo từ năm 2019, hoàn thành vào hè năm 2022, thời điểm các cuộc không kích đang trút xuống thành phố. Tổng Giám đốc Leopolis, bà Kateryna Matiushchenko, cho biết: “Chúng tôi đã phải dừng việc cải tạo trong vài tháng nhưng sau khi thảo luận với chủ sở hữu, chúng tôi quyết định tiếp tục để khách sạn sẵn sàng khi chiến sự kết thúc”.

Nhiều người sơ tán tìm đến khách sạn Kook ở ngoại ô thành phố Lviv của Ukraine. (Ảnh: Washington Post)

Sự lạc quan này không phải là không có cơ sở. Ngay cả khi giao tranh Nga-Ukraine diễn ra, tỷ lệ lấp đầy của 70 phòng tại Leopolis thường lớn hơn tỷ lệ lấp đầy trong giai đoạn đại dịch. Bà Matiushchenko nói: “Tháng 1 và tháng 2/2023 không tệ đến thế. Tốt hơn chúng tôi dự định, bất chấp mối đe dọa liên tục của các cuộc tấn công quy mô lớn và cắt điện”.

Kể từ khi khai trương vào năm 2007, Leopolis đã trở thành một khách sạn nổi tiếng. Nằm ở trung tâm khu phố cổ của Lviv, khách sạn này tài trợ cho Liên hoan nhạc Jazz Leopolis hằng năm và là nơi yêu thích của những người tham dự Diễn đàn Sách Lviv - lễ hội văn học lớn nhất Ukraine, cũng như khách doanh nhân.

Khách sạn tiếp tục nổi tiếng, nhưng vì những lý do khác. Ông Igor Gut là một vị khách quen từ Kiev thường ở lại Leopolis để tham dự Liên hoan nhạc Jazz và các chuyến công tác trước khi xung đột bùng phát. Giờ đây, ông vẫn đến Lviv thường xuyên. Ông tới Lviv để kinh doanh nhưng cũng để đoàn tụ với vợ và con trai đang ở Croatia. Ông cũng thích sự an toàn của những bức tường dày của khách sạn Leopolis. Cả ông Gut và vị khách Phần Lan Hanna Karttunen - một vũ công cùng chồng đang tình nguyện ở Ukraine, đều đánh giá cao hầm tránh bom tại Leopolis.

Hầm ngầm trú ẩn

Trong khi tất cả các khách sạn đang hoạt động ở Ukraine đều có nơi trú ẩn, nhưng hầu hết đó là các nhà để xe được chuyển đổi công năng hoặc các tầng hầm lâu ngày không được sử dụng. Hầm ngầm trú ẩn của khách sạn Leopolis nằm trong một sảnh hút xì gà trước đây và có một phòng gym nhỏ.

Cô Karttunen nói: “Tôi từng đến nơi trú ẩn cùng với những đứa trẻ từ trường khiêu vũ. Chúng có mùi nấm mốc… Nơi trú ẩn ở Leopolis quá đẹp”. Ông Gut giờ thích ở trong khách sạn hơn vì có nhiều cơ hội giao lưu hơn.

Giờ đây du khách đến khu trượt tuyết Bukovel nổi tiếng ở tỉnh Ivano-Frankivsk thuộc miền tây Ukraine cũng vì những lý do khác. Nằm trong dãy núi Carpathian, Bukovel và các khu nghỉ dưỡng ở Ivano-Frankivsk từng chật kín du khách quốc tế, nhiều người đến từ Ả-rập Xê-út và các nước lân cận do yêu cầu thị thực đơn giản. Tuy nhiên, năm 2022, khách không đến nữa vì không có chuyến bay nào.

Khu nghỉ dưỡng Edem là địa điểm chăm sóc sức khỏe chuyên về các chương trình y tế, chống lão hóa cũng như cai nghiện và thư giãn. Trước khi chiến sự nổ ra, 30% khách của họ đến từ nước ngoài; bây giờ, 100% khách là người Ukraine. Họ đến để thoát khỏi chiến sự, dù chỉ trong vài ngày. “Người Ukraine cần làm mới tinh thần và thể xác để tiếp tục chiến đấu trở lại”, ông Oleksii Voloshyn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nhà nghỉ và Khách sạn Ukraine, nói.

Đoàn tụ gia đình

Một phân khúc mới trong ngành khách sạn Ukraine là đoàn tụ gia đình. Nhiều gia đình sống ở các thành phố khác nhau của Ukraine, thậm chí ở các quốc gia khác dành thời gian bên nhau tại khu nghỉ dưỡng trên núi Carpathian hoặc khách sạn ở miền tây Ukraine.

Nhiều người Ukraine phải sơ tán trong nước do chiến sự cũng đang ở khách sạn. Do các thành phố phía tây Ukraine an toàn hơn, nhiều người tìm đến Lviv. Nhiều khách sạn cung cấp chỗ ở và bữa ăn miễn phí cho những người sơ tán. Trong khi đó, các công ty du lịch địa phương tổ chức nhiều chương trình du ngoạn cho đối tượng này để họ lên tinh thần, phục hồi cảm xúc và tìm hiểu thêm về thành phố. Nhiều bảo tàng ở Lviv mở cửa, tổ chức các buổi triển lãm mới.

Vì các khách sạn của họ là khu nghỉ dưỡng y tế nên Tập đoàn Khách sạn Gia đình Edem sử dụng cơ sở vật chất của mình để giúp đỡ những người lính bị thương. Thông qua Câu lạc bộ Golf Edem, Tập đoàn đã phát triển một chương trình hợp tác giữa các golfer với các bác sĩ để trị liệu cho quân nhân bị thương.

Nhìn về tương lai, ngành du lịch Ukraine có nhiều hy vọng. Họ sẽ đón khách kinh doanh, quân sự và xây dựng trước, sau đó là khách đến thăm những địa điểm thời chiến.

