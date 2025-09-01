Kinh hoàng động đất ở Afghanistan: 500 người chết, hơn 1.000 người bị thương

Ngày 1-9, đài truyền hình Afghanistan RTA đưa tin trận động đất mạnh 6 độ richter làm rung chuyển miền đông Afghanistan vào đêm 31-8 (giờ địa phương) hiện đã khiến 500 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương.

Theo hãng tin Bakhtar của Afghanistan, lực lượng cứu hộ đang chạy đua tiếp cận các nạn nhân.

Tâm chấn nằm cách thành phố Jalalabad (tỉnh Nangarhar) khoảng 27 km về phía đông bắc, ở độ sâu chỉ 8 km - mức nông, dễ gây thiệt hại nghiêm trọng, theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS).

Bakhtar cho biết nhiều khu vực xa xôi bị sạt lở đất chia cắt, khiến công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.

Đây là một vùng núi xa xôi, các ngôi làng nằm rải rác khắp khu vực, trong đó có những làng chỉ có thể tiếp cận bằng trực thăng. Theo thông tin ban đầu, người dân địa phương đang tự tay đào bới đống đổ nát để tìm kiếm nạn nhân.

Nạn nhân và thân nhân tại một bệnh viện sau trận động đất ở Afghanistan tối 31-8. Ảnh: AFP

"Số thương vong trong động đất ở Afghanistan rất lớn, nhưng vì địa hình hiểm trở nên các đội cứu hộ vẫn đang phải bám trụ tại hiện trường" - hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Y tế Afghanistan - ông Sharafat Zaman.

USGS ước tính gần nửa triệu người đã cảm nhận rung chấn từ mạnh đến rất mạnh - mức có thể gây thiệt hại nặng cho các công trình xây dựng kém chất lượng.

Ông Ahmad Zameer, 41 tuổi, sống tại thủ đô Kabul, kể với đài CNN rằng dù cách tâm chấn hơn 160 km, khu phố của ông vẫn rung lắc dữ dội. Nhiều cư dân hoảng loạn bỏ chạy khỏi các tòa nhà vì sợ bị mắc kẹt sau trận động đất ở Afghanistan tối 31-8.

“Trận động đất tối [31-8] đã gây thương vong và thiệt hại tài sản lớn tại một số tỉnh miền Đông” - người phát ngôn chính quyền Taliban - ông Zabihullah Mujahid viết trên X. Ông Mujahid cho biết lực lượng cứu hộ tại chỗ cùng các đội chi viện từ thủ đô và các tỉnh lân cận đang dốc toàn lực hỗ trợ nạn nhân.

Động đất cũng được ghi nhận tại nhiều thành phố thuộc hai tỉnh Khyber Pakhtunkhwa và Punjab của Pakistan, theo cơ quan khí tượng nước này. Trong vài giờ sau trận động đất chính, khu vực hứng chịu ít nhất 5 dư chấn, trong đó mạnh nhất là 5,2 độ richter.

Hệ thống cảnh báo PAGER của USGS phát đi cảnh báo cam (orange alert), cho thấy “nguy cơ thương vong lớn và thảm họa có thể lan rộng, đòi hỏi ứng phó cấp khu vực hoặc quốc gia".

Afghanistan vốn thường xuyên xảy ra động đất, đặc biệt tại dãy Hindu Kush giáp Pakistan. Tháng 10-2023, hơn 2.000 người đã thiệt mạng sau trận động đất 6,3 độ richter ở miền Tây - một trong những thảm họa tồi tệ nhất trong nhiều năm qua.