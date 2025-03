Israel sốc với năng lực tình báo của Hamas

Ngày 27/3, kênh truyền hình Al-Aqsa do lực lượng Hamas điều hành cho biết người phát ngôn của Hamas, ông Abdel-Latif Al-Qanoua, đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel ở miền Bắc Gaza. Đây là nhân vật mới nhất của nhóm này thiệt mạng kể từ khi Israel nối lại các hoạt động tấn công Gaza. Trước đó, hồi đầu tuần này, ông Ismail Barhoum, một thành viên của văn phòng chính trị Hamas, và một thủ lĩnh cấp cao khác là Salah al-Bardaweel cũng thiệt mạng vì các cuộc tấn công của Israel. Hai nhân vật này đều là thành viên của cơ quan ra quyết định gồm 20 thành viên của Hamas, trong đó 11 người đã thiệt mạng kể từ khi xung đột bắt đầu vào cuối năm 2023. Cơ quan Cứu trợ và việc làm của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) nhận định tình hình ở Gaza đang "gần như sụp đổ hoàn toàn" về mọi khía cạnh của cuộc sống. Trong thông cáo báo chí, người phát ngôn của UNRWA, ông Adnan Abu Hasna của cho biết: "Tình hình ở Dải Gaza hiện khó khăn hơn nhiều so với thời điểm bùng phát xung đột". Theo quan chức trên, Gaza đang phải đối mặt với "sự sụp đổ của hệ thống nước và vệ sinh, cùng tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng". Ông Hasna nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về một lệnh ngừng bắn mới và việc cho xe cứu trợ vào Gaza. Trong khi đó, văn phòng truyền thông Gaza do Hamas điều hành lên án việc đóng cửa các cửa khẩu là "tội ác nhân đạo nghiêm trọng" chống lại thỏa thuận ngừng bắn, và "làm trầm trọng thêm thảm họa nhân đạo" đối với người dân Gaza.