Israel có thể hoãn đáp trả quân sự Iran vì lộ kế hoạch tuyệt mật, Mỹ nói gì?

Các chiến đấu cơ của không quân Israel. Ảnh: The War Zone.

Theo trang The War Zone (TWZ) của Mỹ, Washington bác bỏ thông tin do báo Anh The Times đăng tải hôm 24/10 về việc Israel "trì hoãn đáp trả quân sự Iran do kế hoạch bị rò rỉ trên mạng".

Tuần trước, tài liệu mật của tình báo Mỹ tiết lộ một số thông tin về kế hoạch đáp trả Iran của Israel. Nhà chức trách Mỹ đã mở cuộc điều tra nhưng hiện chưa xác minh được nguyên nhân rò rỉ tài liệu mật.

"Chúng tôi không nhận thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Israel đang trì hoãn đáp trả quân sự Iran vì vụ rò rỉ tài liệu", một quan chức Mỹ giấu tên nói với TWZ hôm 24/10. "Hãy tránh xa thông tin này".

Trước đó, báo Anh The Times dẫn nguồn tin từ quan chức Isreal, cho biết kế hoạch đáp trả cần phải điều chỉnh để đảm bảo yếu tố bất ngờ.

Israel lo ngại vụ rò rỉ có thể giúp Iran dự đoán phương thức tấn công và từ đó chuẩn bị phương án ngăn chặn. Tel Aviv đang xây dựng kế hoạch thay thế và kế hoạch mới này sẽ cần được diễn tập để đảm bảo thành công, The Times dẫn nguồn tin cho biết.

"Isreal vẫn sẽ đáp trả quân sự Iran nhưng cần thêm thời gian", nguồn tin nhấn mạnh trên tờ The Times.

Mỹ đã cảnh báo Israel không tấn công cơ sở dầu khí hay cơ sở hạt nhân của Iran. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được cho là đã cam kết với Mỹ về việc chỉ tấn công các mục tiêu quân sự của Iran.

Iran hôm 1/10 tấn công Israel bằng 200 tên lửa đạn đạo tầm xa. Ảnh: Reuters.

Tài liệu mật cũng tiết lộ Israel có thể tấn công Iran bằng hai loại tên lửa tầm xa phóng từ máy bay, gồm Golden Horizon và Rocks.

"Rocks" là mẫu tên lửa không đối đất tầm xa có thể được phóng từ chiến đấu cơ F-16 và tiêm kích tàng hình F-35. Tên lửa do hãng Rafael của Israel sản xuất. Các thông số tên lửa không được tiết lộ nhưng Rocks được cho là có thể tấn công chính xác mục tiêu trong phạm vi 3 mét.

Cụm từ "Golden Horizon” đề cập trong tài liệu mật có thể ám chỉ mẫu tên lửa đạn đạo phóng từ máy bay Blue Sparrow của Israel. Tên lửa được cho là dài 6,5 mét, nặng gần 2 tấn và có tầm bắn tối đa 2.000km.

Các chiến đấu cơ Israel có thể phóng tên lửa tầm xa để tấn công Iran mà không cần xâm nhập không phận các quốc gia Ả Rập ở Trung Đông. Iran đã cảnh báo các quốc gia trong khu vực về hậu quả nếu cho Israel mượn không phận để thực hiện cuộc tấn công.

