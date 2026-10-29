Iran thúc đẩy kế hoạch 7 ngày chấm dứt chiến sự

"Trong khi các lực lượng vũ trang luôn sẵn sàng bảo vệ đất nước, chúng tôi vẫn tiếp tục nỗ lực ngoại giao để tìm kiếm giải pháp thành công", Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi viết trên mạng xã hội X ngày 28/10.

Ông cho biết Iran đang duy trì liên lạc chặt chẽ và thường xuyên với các bên trung gian để "xem xét những phương án triển khai kế hoạch 7 ngày, thậm chí trong thời gian ngắn hơn".

Các quan chức Iran đàm phán với đại diện của Arab Saudi, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ ở Tehran ngày 26/10. Ảnh: AP

Iran hồi tháng 9 gửi đề xuất kế hoạch hòa bình tới Mỹ thông qua Qatar. Ông Araghchi khi đó cho biết theo kế hoạch, eo biển Hormuz sẽ được mở lại trong vòng 7 ngày nếu "các điều kiện cần thiết", như lệnh ngừng bắn trên toàn Trung Đông, được đáp ứng.

Tehran cũng yêu cầu giải phóng các tài sản bị đóng băng ở nước ngoài, dỡ bỏ biện pháp trừng phạt ngành dầu mỏ và chấm dứt lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ đối với các cảng biển Iran.

Trang tin Axios của Mỹ ngày 28/10 đưa tin các bên trung gian trong khu vực do Qatar dẫn đầu đang thúc đẩy thỏa thuận ngoại giao nhằm nối lại đàm phán Mỹ - Iran, ngăn chiến sự tái bùng phát sau cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ ngày 3/11.

Qatar được cho là đang tìm cách thuyết phục Iran cho phép thanh sát viên Liên Hợp Quốc tiếp cận các cơ sở hạt nhân từng bị tấn công, đổi lại Mỹ sẽ nới lỏng một số lệnh trừng phạt.

Iran cho biết phái đoàn Qatar đã đến Tehran ngày 25/10 để thảo luận về những diễn biến mới nhất liên quan tới xung đột, gồm nỗ lực đàm phán, tình hình eo biển Hormuz và nguồn cung năng lượng.

Phó tổng thống Vance tới buổi họp báo sau cuộc gặp phái đoàn Iran tại Islamabad, Pakistan ngày 12/4. Ảnh: AP

Wall Street Journal ngày 28/10 cho hay Phó tổng thống Mỹ JD Vance đã gửi thư cho ông Mohsen Rezaei, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, trong động thái dường như là theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump.

Bức thư cùng các cuộc trao đổi sau đó giữa quan chức Mỹ và Iran tập trung vào xây dựng khuôn khổ đàm phán, thay vì đi sâu vào các điều khoản cụ thể của một đề xuất hòa bình.

WSJ trước đó đưa tin Mỹ đã thông báo cho một số quốc gia vùng Vịnh rằng nước này có thể thực hiện "chiến dịch quân sự ngắn nhưng dữ dội" nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa kỳ. Tuy nhiên, các nguồn tin thân cận cho biết ông Trump chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Quân đội Iran cảnh báo sẽ mở rộng phạm vi trả đũa nếu bị tấn công lần nữa. Ông Rezaei cho biết Tehran có thể nhắm vào các cơ sở hạ tầng liên quan đến Mỹ, trong đó có trung tâm dữ liệu và mục tiêu AI.

Vị trí Iran và eo biển Hormuz. Đồ họa: Guardian