Iran thông tin Mỹ sắp khai chiến trở lại, cảnh báo sẽ giáng đòn đáp trả thảm khốc

Tuyên bố của Bộ Tư lệnh Trung tâm hợp nhất quân đội Iran Khatam al-Anbiya khẳng định quyết định khai chiến trở lại của Mỹ, đã nhận được sự cho phép của một số quốc gia khu vực, trong một cuộc họp được tổ chức ở một nước châu Âu. Bộ Tư lệnh Trung tâm hợp nhất quân đội Iran cảnh báo nếu Washington tiếp tục phạm sai lầm, Tehran sẽ giáng trả không kiềm chế và không khoan nhượng với toàn bộ sức mạnh, nhắm vào các lợi ích và lực lượng Mỹ triển khai trong khu vực. Tuy nhiên, Tehran không đề cập cụ thể nước nào đã cho phép Mỹ tiến hành tấn công Iran. Thông tin chi tiết về cuộc họp liên quan giữa Mỹ và các quốc gia khu vực tổ chức ở một nước châu Âu, cũng không được nhắc đến.

Iran tin Mỹ sắp khai chiến trở lại, cảnh báo sẽ giáng đòn đáp trả thảm khốc. Ảnh: Quân đội Iran

Cảnh báo của quân đội Iran đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/9 tuyên bố cuộc chiến với Iran đã bước vào giai đoạn quyết định. Ông Trump khẳng định những biến động lớn sẽ xảy ra, nếu Iran không thay đổi cách hành xử.

Trước đó, Tổng thống Trump hôm 8/7 đã hủy bỏ thỏa thuận tạm thời, còn gọi là Bản ghi nhớ Islamabad về kết thúc chiến tranh đạt được giữa Mỹ và Iran hồi tháng 6/2026. Washington sau đó liên tục gia tăng sức ép quân sự, ngoại giao và kinh tế lên Tehran, bao gồm triển khai trở lại lệnh phong tỏa hải quân từ giữa tháng 7 và mở rộng trừng phạt thứ cấp nhắm vào các quốc gia, tổ chức và cá nhân có quan hệ giao thương với Iran, mục tiêu là bóp nghẹt nền kinh tế quốc gia Hồi giáo.

Tehran cũng đáp trả bằng nhiều tuyên bố và hành động cứng rắn, bao gồm tiếp tục siết chặt phong tỏa eo biển Hormuz và đáp trả gần như tức thì với hầu hết các cuộc tấn công của Mỹ. Ngày 18/9, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ huấn luyện quân sự cho hơn 1 triệu tình nguyện viên đăng ký khóa huấn luyện đặc biệt, nhằm chuẩn bị cho kịch bản chiến tranh toàn diện nổ ra.