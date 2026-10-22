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Iran tấn công 4 tàu chiến ở Vịnh Ba Tư

Sự kiện: Tin tức Iran

Theo Reuters, hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã báo cáo các cuộc tấn công vào các tàu thuyền ở Vịnh Ba Tư.

Tàu khu trục Jamaran của Hải quân Iran. Ảnh AP

Tàu khu trục Jamaran của Hải quân Iran. Ảnh AP

"Bốn tàu đã bị trúng đạn và bốc cháy ở phía bắc Vịnh Ba Tư", thông cáo cho biết.

Theo thông tin được đưa ra, có thêm ba người nữa thiệt mạng do mìn.

"Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo cảnh báo rằng hành động trả đũa có thể nhắm vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực nếu Washington tiếp tục thúc giục các tàu thuyền đi qua tuyến đường thủy bị rải thủy lôi", ấn phẩm này cho biết.

Ngày 9 tháng 9, người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, Hossein Mohebi, tuyên bố thiết lập vùng cấm vận chuyển đường thủy ở phía đông eo biển Hormuz. Ông cũng cảnh báo rằng bất kỳ tàu thuyền nào không phối hợp với Tehran khi di chuyển sẽ phải chịu lệnh trừng phạt.

Do xung đột giữa Iran và Mỹ giao thông qua eo biển Hormuz gần như bị đình trệ. Đây là tuyến đường huyết mạch cho nguồn cung dầu toàn cầu và là tuyến đường hàng hải duy nhất từ ​​Vịnh Ba Tư ra đại dương và ngược lại.

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Theo PV (Theo Reuters) ([Tên nguồn])

Nguồn: https://danviet.vn/iran-tan-cong-4-tau-chien-o-vinh-ba-tu-d1469140.html

-22/10/2026 13:36 PM (GMT+7)
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