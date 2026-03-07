Iran phát động 3 đợt tấn công liên tiếp vào Israel trong đêm Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Các cuộc tấn công cho thấy Tehran vẫn chưa bị cạn kiệt kho tên lửa như một số nhận định và màn đối đầu hỏa lực giữa các bên sẽ chưa sớm dừng lại.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận, chỉ trong đêm qua (6/3), Iran đã phát động 3 cuộc tập kích liên tiếp bằng tên lửa đạn đạo về phía lãnh thổ Israel. Trong mỗi đợt tấn công, Iran chỉ phóng duy nhất một tên lửa và toàn bộ số vũ khí đã bị hệ thống phòng không Israel đánh chặn. Cũng theo IDF, tính chung trong ngày 6/3, Iran đã tiến hành tổng cộng 5 cuộc tập kích tên lửa đạn đạo về phía Israel.

Trong khi đó, Truyền hình Nhà nước Iran đưa tin Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đêm 6/3 đã tiến hành 3 cuộc tấn công tên lửa đạn đạo chính xác nhằm vào Israel. Các đợt tập kích nằm trong chiến dịch trả đũa mang tên “Lời hứa đích thực 4”, được các lực lượng vũ trang Iran phát động từ đầu xung đột ngày 28/2. Vũ khí sử dụng trong các cuộc tấn công có cả các tên lửa đạn đạo tiên tiến như Khorramshahr-4, Kheybar và Fattah. Mục tiêu nhắm đến gồm có thành phố Tel Aviv, sân bay quốc tế Ben Gurion và các cơ sở quân sự bên trong thành phố cảng Haifa của Israel.

Khói bốc lên từ địa điểm ở Beirut, Liban sau cuộc tập kích của Israel ngày 4/3/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngoài các mục tiêu tại Israel, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cũng tuyên bố phóng tên lửa và UAV tấn công căn cứ không quân Al-Dhafra của Mỹ đặt tại Các tiểu vương quốc A rập thống nhất (UAE). IRGC khẳng định căn cứ bị đánh phá là nơi không quân Mỹ đã phát động cuộc tập kích vào trường nữ sinh ở thành phố Minab, miền Nam Iran hôm 28/2, khiến 165 học sinh và giáo viên thiệt mạng.

Về các cuộc không kích của Israel vào Iran, lực lượng Phòng vệ Israel cho biết, trong ngày 6/3, không quân nước này đã đánh phá hơn 400 mục tiêu quân sự ở khu vực phía Tây Iran, trong đó có các bệ phóng tên lửa đạn đạo và nhà chứa máy bay không người lái. Tính từ đầu cuộc chiến, máy bay chiến đấu Israel đã 2.500 lần xuất kích, thực hiện 150 đợt không kích và thả hơn 6.500 quả bom xuống Iran. Trước đó, trong thông báo công bố tối 5/3, IDF khẳng định đã phá hủy 60% năng lực tên lửa và 80% hệ thống phòng không của Iran.

Về tình hình thương vong, số liệu mới nhất do một số nguồn tin Iran công bố tối 6/3 cho biết, chiến dịch tấn công của Mỹ và Israel vào Iran trong một tuần qua đã khiến hơn 1.300 người chết và gần 6.500 người bị thương. Bất chấp tổn thất nặng nề, giới chức Iran khẳng định sẽ tiếp tục cuộc chiến bảo vệ đất nước, không đề nghị ngừng bắn và sẵn sàng đón chờ bộ binh Mỹ tới để tiêu diệt.

Theo đại diện Iran tại Liên Hợp Quốc đêm 6/3 cho biết, hơn 1.330 dân thường nước này đã bị giết hại trong cuộc xung đột bùng phát một tuần trước với Mỹ và Israel.

Số liệu trên do Đại sứ Iran Amir Saeid công bố với các phóng viên tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ. Đại sứ Iran khẳng định, ngoài 1.332 dân thường thiệt mạng, các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran trong một tuần qua, còn khiến nhiều nghìn người khác bị thương.

Trước đó, một số nguồn tin khu vực dẫn số liệu do một số quan chức Iran cung cấp cũng khẳng định hơn 1.300 người đã thiệt mạng và khoảng 6.500 người bị thương trong một tuần xung đột đẫm máu vừa qua tại Iran.

Như vậy, thương vong Iran phải hứng chịu trong 7 ngày xung đột với Mỹ và Israel, cao gần gấp rưỡi số thương vong trong cuộc chiến 12 ngày hồi tháng 6/2025 với Israel. Theo số liệu chính thức của Iran, số người chết trong cuộc chiến cách đây 8 tháng là 1.060 người, gồm cả các tướng lĩnh, binh sỹ, nhà khoa học hạt nhân và dân thường. Tổn thất của Israel trong cuộc chiến năm ngoái là 28 người chết, trong khi thiệt hại cho đến thời điểm này của cuộc chiến đang diễn ra là 11 người tử vong.