Iran bác bỏ "món quà tặng ông Donald Trump", 20.000 thủy thủ mắc kẹt ở vịnh Ba Tư

Truyền thông quốc tế ngày 27-3 tiếp tục đưa tin về những phát ngôn “ăn miếng trả miếng” quyết liệt giữa Washington với Tehran xung quanh mâu thuẫn lưu thông qua eo biển Hormuz.

Phủ nhận “món quà” ngoại giao

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) không những khẳng định quyền kiểm soát tuyệt đối “yết hầu” năng lượng Hormuz mà còn thẳng thừng bác bỏ phát ngôn đầy lạc quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tàu chở hàng thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất tiến vào eo biển Hormuz ngày 19-3. Ảnh: AP

Trước đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Iran tặng ông một “món quà” thiện chí. Ông chủ Nhà Trắng cho biết Tehran cho phép 8 tàu chở dầu lớn đi qua eo biển Hormuz, coi đây là dấu hiệu thể hiện thiện chí sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán.

Khẳng định ông Donald Trump phát ngôn sai sự thật, lực lượng IRGC nói rằng không hề có “món quà” ngoại giao nào.

Phía Iran dẫn chứng hải quân IRGC trực tiếp chặn đứng, buộc 3 tàu chở hàng quay đầu ngay tại cửa ngõ Hormuz.

Không chỉ vậy, đại diện IRGC đanh thép cảnh báo: “Eo biển Hormuz vẫn đóng cửa. Bất kỳ nỗ lực lưu thông mà không được Tehran đồng ý đều đối mặt với phản ứng tàn khốc”.

Tàu chở dầu Trung Quốc di chuyển qua eo biển Hormuz . Ảnh: NBC News

Bên cạnh đó, Iran nhấn mạnh về lệnh cấm vận tuyệt đối tất cả phương tiện đi hoặc đến từ những cảng biển thuộc những quốc gia ủng hộ hoặc đồng minh với Mỹ.

Giới quan sát nhận định động thái trên chứng tỏ Tehran đang áp dụng chính sách chọn lọc khắt khe, biến eo biển Hormuz thành “vùng cấm” thực sự.

Trích dẫn dữ liệu hàng hải trực tuyến, đài CBS News xác nhận sáng 27-3, hai tàu chở hàng khổng lồ thuộc hãng tàu COSCO (Trung Quốc) phải quay đầu khẩn cấp ngay khi tiến vào eo biển sau khi nhận cảnh báo từ hải quân Iran.

Trước đó một ngày, một tàu khác mang cờ Trung Quốc cũng chịu số phận tương tự.

"Tên lửa bay trên đầu"

Cùng ngày, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) thuộc Liên hợp quốc lên tiếng báo động về thảm họa nhân đạo đối với lực lượng lao động hàng hải toàn cầu khi xung đột Trung Đông chưa thể hạ nhiệt.

Kể từ khi Iran phong tỏa eo biển Hormuz, khoảng 20.000 thủy thủ bị mắc kẹt - theo thống kê từ IMO.

Khi hàng trăm tàu hàng chịu cảnh nằm im bất động trong vịnh Ba Tư, các thủy thủ phải đối diện hoàn cảnh sống vô cùng nguy hiểm vì “tên lửa bay vèo vèo ngay trên đầu”.

IMO lo ngại nhiều khả năng họ vô tình trở thành “bia đỡ đạn” khi các bên giao tranh.

Trước tình hình trên, Tổng thư ký IMO Arsenio Dominguez hối thúc các bên mở một lối đi an toàn để tàu bè mắc kẹt sớm rời khỏi khu vực. Giới quan sát kì vọng hành lang an toàn do IMO đề xuất sẽ trở thành giải pháp tối ưu sơ tán 20.000 người ra khỏi khu vực xung đột.