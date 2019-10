'Hoa khôi cảnh sát' ngủ với hơn 40 quan tham cấp cao TQ để tiến thân

Thứ Hai, ngày 14/10/2019 09:05 AM (GMT+7)

Xinh đẹp, hát hay và vô cùng khéo léo, Vương Phi được mệnh danh là "hoa khôi số 1 của ngành cảnh sát Trung Quốc". Nhưng để tiến thân dễ dàng, cô trở thành bồ chung của nhiều quan chức cấp cao Trung Quốc trong đó có cả cựu Ủy viên Bộ chính trị Chu Vĩnh Khang.

Hoa khôi số 1 của ngành cảnh sát Trung Quốc, Vương Phi

Theo tờ Epochtimes của Mỹ, Vương Phi được trao danh xưng "hoa khôi cảnh sát" từ khi cô tham gia chương trình văn nghệ đón Năm mới 2002 của Đài CCTV trong vai trò MC. Khi ấy, Vương còn là một nhân viên bình thường ở Cục công an thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông.

Theo tờ Phượng Hoàng (Trung Quốc), Vương Phi là một mỹ nhân "quốc sắc thiên hương". Ban đầu, cô chỉ là một trợ lý văn nghệ ở Quân khu Thẩm Dương. Năm 2000, Vương chuyển ngành, làm nữ sĩ quan Ban Tuyên huấn Cục Công an thành phố Sán Đầu, Quảng Đông và thường xuyên tham gia cuộc hội diễn thông tin tuyên truyền toàn ngành Công an tỉnh Quảng Đông. Nhờ có ngoại hình xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào và hát hay, năm 2002, cô lọt vào mắt Trịnh Thiếu Đông – Người hùng dẹp xã hội đen, Phó trưởng đội cảnh sát hình sự, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Đông.

Vương Phi và Trịnh Thiếu Đông

Sau đó, Vương Phi được điều về Phòng tuyên truyền Công an tỉnh, nhưng rất ít khi các đồng nghiệp thấy cô đến cơ quan, không rõ làm những công việc gì. Đầu năm 2005, Trịnh Thiếu Đông được điều lên làm Trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an, dưới quyền Bộ trưởng Chu Vĩnh Khang khi đó. Vương cũng vì thế được điều lên Bộ để phục vụ Trịnh.

Về Bắc Kinh, Vương Phi được đề bạt làm cán bộ cấp phòng, được tham gia dẫn chương trình dạ hội của Bộ Công an và từ đó nổi tiếng với danh xưng “Hoa khôi số 1 của ngành cảnh sát Trung Quốc”.

Nhan sắc "vạn người mê" của hoa khôi ngành cảnh sát Trung Quốc.

Để mở rộng mối quan hệ, Vương Phi đã xin đi học cao học ở Thượng Hải. Ảnh hưởng của Vương Phi lớn dần từ Sán Đầu ra khắp Quảng Đông, từ Bắc Kinh lan xuống Thượng Hải và ra các tỉnh. Là người tình của quan chức cấp cap, Vương Phi cũng đóng vai trò trung gian để chắp mối các quan hệ giao dịch mua quan bán chức rồi nhận hối lộ.

Vương còn mượn danh “cán bộ lãnh đạo Bộ Công an” để ra lệnh cho cơ quan cấp dưới thả người bị bắt rồi nhận tiền.

Vương Phi trong một chương trình biểu diễn trên truyền hình.

Tài sản bất chính Vương Phi tích lũy được ước tính lên tới 40 triệu Nhân dân tệ (150 tỷ đồng). Đầu năm 2010, Vương Phi bị cách chức. Khi bị điều tra, Vương Phi đã khai nhận việc là bồ chung chung của hơn 40 quan chức cấp cao, trong đó có Trịnh Thiếu Đông và Chu Vĩnh Khang. Theo Epochtimes, mối quan hệ giữa Chu Vĩnh Khang và Vương Phi nảy sinh trong giai đoạn 2002 - 2007.