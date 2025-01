Hàng nghìn nhân sự không quân bị điều chuyển làm lính bộ binh: Tổng tư lệnh Ukraine lên tiếng

Chú thích ảnh: Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, thượng tướng Oleksandr Syrskyi. Ảnh: The New Voice of Ukraine.

Theo tờ The New Voice of Ukraine, ông Syrskyi đưa ra tuyên bố trong cuộc phỏng vấn của nhà báo Andriy Tsaplienko. Ông Syrskyi không phủ nhận việc ký quyết định điều chuyển khoảng 5.000 nhân sự không quân sang làm lính bộ binh. Quyết định này giúp các lữ đoàn cơ giới Ukraine có thêm nhân lực bổ sung mà việc tổng động viên chưa thể đáp ứng.

Tuy nhiên, ông Syrskyi nhấn mạnh các sĩ quan không quân có trình độ cao và chuyên biệt, đặc biệt trong lĩnh vực bảo trì máy bay, sẽ không bị điều chuyển.

“Trong biên chế không quân Ukraine có những quân nhân có kinh nghiệm, chuyên về một số lĩnh vực cụ thể và họ là những người không thể thay thế”, ông Syrskyi nói. “Mặt khác, chúng ta vẫn cần thêm nhân lực bổ sung cho các lữ đoàn chiến đấu ở tiền tuyến. Chúng ta cần duy trì quân số của các lữ đoàn cơ giới. Thật không may, lệnh động viên chưa đáp ứng được nhu cầu này”.

Theo ông Syrskyi, quân đội đang ưu tiên giải phóng bớt nhân lực trong lĩnh vực hậu cần. “Chúng tôi đã có sự tính toán và sẽ can thiệp nếu xảy ra sai sót trong việc điều chuyển nhân sự”, ông Syrskyi khẳng định.

Trước đó, tờ Ukrainska Pravda dẫn nguồn tin cho biết, ông Syrskyi ngày 14/1 đã ký quyết định điều chuyển 5.000 nhân sự không quân làm lính bộ binh ở tiền tuyến. Quy mô không quân Ukraine được cho là đang ngày càng suy giảm và lệnh điều chuyển có thể tác đông tiêu cực tới hoạt động của không quân, tờ Ukrainska Pravda nhận định.