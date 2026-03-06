Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Mỹ ra lệnh tiêu hủy các tài liệu mật khi sơ ​​tán Đại sứ quán tại Kuwait

Sự kiện: Xung đột Mỹ - Iran

Đại sứ quán Mỹ tại Kuwait đã đóng cửa sau các cuộc tấn công trả đũa của Iran, trở thành phái đoàn ngoại giao Mỹ thứ hai phải ngừng hoạt động hoàn toàn trong bối cảnh căng thẳng với Tehran leo thang.

Theo CBS News, Mỹ đã ra lệnh sơ tán Đại sứ quán tại Kuwait trong đêm ngày 5, rạng sáng 6/3.

Hai quan chức Mỹ cho biết, lệnh này đi kèm chỉ thị yêu cầu nhân viên Đại sứ quán tiêu hủy các tài liệu mật và xóa chúng khỏi các máy chủ bảo mật.

Nguồn tin từ CBS News cũng cho biết Đại sứ quán Mỹ tại Kuwait đã bị tấn công nhiều lần. Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo đình chỉ hoạt động của Đại sứ quán.

Mỹ ra lệnh tiêu hủy các tài liệu mật khi sơ ​​tán Đại sứ quán tại Kuwait - 1

"Mặc dù chưa có báo cáo về thương tích đối với nhân viên Mỹ, nhưng sự an toàn của công dân Mỹ ở nước ngoài vẫn là ưu tiên hàng đầu", Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một tuyên bố.

Sau các cuộc không kích của Mỹ ngày 28/2, Iran đã tiến hành nhiều đợt tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại một số quốc gia Trung Đông, trong đó có Kuwait.

Các quan chức Mỹ cũng cho biết quyết định sơ tán chịu ảnh hưởng từ vụ tấn công của Tehran nhằm vào Kuwait, khiến sáu binh sĩ Mỹ thiệt mạng.

06/03/2026 13:04 PM (GMT+7)
