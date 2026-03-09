Giá dầu bứt tốc khỏi mốc 100 USD/thùng, ông Donald Trump nói "cái giá nhỏ phải trả"

Cụ thể, theo AP, giá dầu thô Brent hôm 9-3 có thời điểm đạt mức 107,97 USD/thùng, tăng 16,5% so với giá đóng cửa hôm 6-3 là 92,69 USD/thùng. Giá dầu thô WTI của Mỹ cũng tăng lên 106,22 USD/thùng, cao hơn 16,9% so với giá đóng cửa hôm 6-3 là 90,90 USD/thùng.

Khói bốc lên từ một kho chứa dầu ở Tehran - Iran hôm 8-3, trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel - Ảnh: AP

Sự gia tăng này diễn ra sau khi giá dầu thô WTI tăng 36% và dầu thô Brent tăng 28% vào tuần trước.

Giá dầu đã tăng mạnh kể từ Mỹ và Israel tấn công vào Iran và phía Iran đáp trả hôm 28-2, làm gián đoạn "huyết mạch dầu khí" - eo biển Hormuz - và ảnh hưởng nặng nề đến các quốc gia sản xuất dầu vùng Vịnh.

Theo Công ty nghiên cứu độc lập Rystad Energy, khoảng 15 triệu thùng dầu thô - chiếm khoảng 20% lượng dầu mỏ của thế giới - đi qua Hormuz mỗi ngày.

Mối đe dọa từ các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Iran đã gần như ngăn cản các tàu chở dầu đi qua eo biển này, nơi giáp với Iran ở phía Bắc, để vận chuyển dầu và khí đốt từ Ả Rập Saudi, Kuwait, Iraq, Qatar, Bahrain, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Iran.

Iraq, Kuwait và UAE đã cắt giảm sản lượng dầu mỏ vì các bể chứa đã quá đầy. Ngoài ra, nhiều cơ sở dầu khí trong khu vực đã bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công của Iran, Israel và Mỹ, làm trầm trọng thêm những lo ngại về nguồn cung.

Lần gần đây nhất giá dầu thô WTI giao dịch trên 100 USD/thùng là vào ngày 30-6-2022. Đối với dầu Brent, đó là ngày 29 -7-2022.

Tổng thống Donald Trump nói giá dầu tăng vọt là "cái giá nhỏ phải trả"

Theo tờ Guardian, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gạt bỏ những lo ngại về giá dầu tăng vọt do xung đột ở Trung Đông.

"Giá dầu ngắn hạn, vốn sẽ giảm nhanh chóng khi mối đe dọa hạt nhân của Iran chấm dứt, là một cái giá rất nhỏ phải trả cho sự an toàn và hòa bình của Mỹ và thế giới" - ông Donald Trump viết trên mạng xã hội và nhấn mạnh bằng chữ in hoa rằng "CHỈ CÓ KẺ NGỐC MỚI NGHĨ KHÁC".