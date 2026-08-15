Động đất 7,7 độ gây cảnh báo sóng thần ở Indonesia

Một trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra ngoài khơi đảo Flores, Indonesia, vào sáng 15/8 theo giờ địa phương, làm dấy lên cảnh báo sóng thần. Nhà chức trách đang đánh giá nguy cơ thiệt hại.

Ảnh minh họa: KT

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra ở độ sâu khoảng 10 km, với tâm chấn nằm ngoài khơi phía Bắc đảo Flores, cách thành phố Ende khoảng 68 km về phía Tây Bắc. Sau trận động đất chính, khu vực này tiếp tục ghi nhận các dư chấn mạnh, trong đó có ba trận lần lượt có độ lớn 5,9, 5,6 và 6,1.

Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) đã ban bố cảnh báo sớm về nguy cơ sóng thần, đồng thời theo dõi diễn biến mực nước biển và tình hình tại các khu vực ven biển. Người dân được khuyến cáo tránh xa bãi biển và khu vực cửa sông, đồng thời di chuyển lên vùng cao nếu cần thiết.

Đánh giá ban đầu của USGS cho thấy rung chấn từ trận động đất có thể gây thương vong và thiệt hại về cơ sở vật chất. Hệ thống PAGER của USGS ước tính khoảng 500.000 người đã trải qua rung chấn từ rất mạnh đến nghiêm trọng. Mức độ rung lắc này có thể gây thiệt hại từ nhẹ đến vừa đối với các công trình được xây dựng kiên cố và gây thiệt hại nghiêm trọng cho những công trình có chất lượng xây dựng kém.

Tính đến thời điểm các thông tin ban đầu được công bố, chưa có báo cáo chính thức về thương vong hoặc mức độ thiệt hại do trận động đất gây ra. Chính quyền Indonesia chưa đưa ra đánh giá đầy đủ về hậu quả của trận động đất.

Indonesia thường xuyên hứng chịu các trận động đất mạnh do nằm trên “Vành đai lửa” Thái Bình Dương, khu vực có hoạt động địa chấn và núi lửa đặc biệt mạnh. Vành đai này trải dài từ Nhật Bản và Đông Nam Á qua khu vực Thái Bình Dương đến bờ biển phía Tây của Bắc và Nam Mỹ, khiến Indonesia trở thành một trong những quốc gia có hoạt động địa chấn mạnh nhất thế giới.