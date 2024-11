Đối ngoại Trump 2:0: Chiến sự Nga - Ukraine sẽ kết thúc trong 24 giờ?

NATO có trụ vững dưới thời ông Trump? Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã nhiều lần chỉ trích các thành viên châu Âu trong NATO và đe dọa rút khỏi NATO nếu các nước này không đóng góp nhiều hơn cho chi tiêu quân sự của khối. Trả lời Pháp Luật TP.HCM, PGS-TS Trisko Darden cho rằng ông Trump vẫn nhìn thấy giá trị của NATO nhưng không nghĩ rằng Mỹ nên trả tiền cho an ninh của châu Âu. Ông Trump - trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình với tư cách là tổng thống Mỹ - đã thành công trong việc khiến hầu hết quốc gia thành viên NATO tăng chi tiêu quân sự. Bằng chứng là hồi tháng 6, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết chi tiêu quốc phòng của các thành viên trong khối năm nay sẽ tăng 18%, mức tăng cao nhất trong nhiều thập niên, trong đó 23 quốc gia sẽ chi 2% GDP trở lên. Bên cạnh đó, Pháp và Đức - hai đầu tàu của châu Âu - cũng đã tuyên bố thừa nhận rằng các nước châu Âu sẽ cần tăng trách nhiệm của mình đối với an ninh. PGS-TS Trisko Darden nhận xét rằng cuối cùng thì “di sản chính sách đối ngoại của ông Trump ở châu Âu sẽ là một châu Âu độc lập, an toàn hơn cũng như làm tăng trách nhiệm của các nước châu Âu đối với an ninh tập thể ở khu vực này”.