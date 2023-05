Dân chủ và Cộng hòa, ai sẽ nhường vụ trần nợ?

Chuyện gì xảy ra nếu Mỹ vỡ nợ? Trong lịch sử, Mỹ chưa từng vỡ nợ vì trần nợ công luôn được đẩy lên khi nợ chạm giới hạn. Nếu Mỹ lần này thực sự không đạt được thỏa thuận nâng trần nợ thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, theo tờ The Wall Street Journal. Phố Wall nhiều khả năng sẽ là bên bị ảnh hưởng đầu tiên. Đến nay, thị trường tài chính vẫn chưa biến động nhiều về vấn đề trần nợ. Tuy nhiên, điều đó sẽ thay đổi khi chính quyền càng tiến gần đến tình trạng vỡ nợ. Theo giới chuyên gia, cú sốc về khả năng chính quyền liên bang không thể thanh toán sẽ lan rộng khắp hệ thống tài chính - cổ phiếu, trái phiếu, quỹ tương hỗ, các công cụ phái sinh - trước khi lan ra toàn bộ nền kinh tế. Cổ phiếu có thể sẽ giảm giá mạnh do dự đoán về suy thoái kinh tế rộng hơn, khi lãi suất tăng và các nhà đầu tư rút tiền ra khỏi thị trường để duy trì khả năng tiếp cận tiền mặt ngắn hạn. Ngành ngân hàng vốn đã cảnh giác với việc cho vay mới có thể thắt chặt hơn nữa. Lần gần nhất khi chính quyền Mỹ suýt vỡ nợ vào năm 2011, thị trường chứng khoán rơi vào khủng hoảng cùng cực. Thời điểm đó, khi thời hạn nâng trần chỉ còn chưa tới một tuần, hàng loạt chỉ số tài chính giảm một lượt 20%. Lần này, Công ty Tài chính Moody,s Analytics (Mỹ) dự đoán giá cổ phiếu có thể giảm tương tự, xóa sạch 10.000 tỉ USD tài sản hộ gia đình và tàn phá tài khoản hưu trí của hàng triệu người Mỹ. Nhà Trắng ước tính mức giảm có thể lên tới gần 45%. Thị trường trái phiếu 46.000 tỉ USD cũng sẽ rung chuyển, khi giá trị của trái phiếu kho bạc hiện tại sụp đổ do lợi suất trái phiếu mới cao hơn. Và các doanh nghiệp có thể sẽ ngừng mở rộng - khiến giá cổ phiếu giảm mạnh hơn nữa. Nếu bế tắc vẫn tiếp diễn, tác động sẽ nhanh chóng lan rộng từ thị trường tài chính sang nền kinh tế thế giới. Nhiều quốc gia bảo vệ tài chính bằng cách mua một lượng lớn trái phiếu chính quyền Mỹ - vốn được nhiều người coi là một trong những tài sản an toàn nhất trên thế giới. Việc vỡ nợ có thể làm giảm giá trị của những trái phiếu đó, làm tổn hại đến dự trữ của nhiều quốc gia. Hơn một nửa dự trữ ngoại tệ của thế giới cũng được giữ bằng USD - gần gấp ba lần so với bất kỳ loại tiền tệ nào khác. Các nhà kinh tế lo ngại rằng điều đó sẽ làm các quốc gia vốn chìm trong nợ nần như Sri Lanka và Pakistan càng thêm rối ren. Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong năm qua để kiềm chế lạm phát đã làm xói mòn giá trị trái phiếu chính quyền Mỹ mà nhiều quốc gia nắm giữ. Nguy hiểm hơn, giới chuyên gia cho rằng việc vỡ nợ có thể làm tổn hại đến vị thế của Mỹ trên trường quốc tế. Giới quan sát đã theo dõi một số dấu hiệu ban đầu cho thấy nền kinh tế thế giới đang bắt đầu giảm sự phụ thuộc vào đồng USD, với các quốc gia như Brazil và Malaysia kêu gọi giao dịch thường xuyên hơn bằng các loại tiền tệ khác. Khoảng 60% các giao dịch ngoại tệ vẫn được thực hiện bằng USD nhưng việc Mỹ không trả được nợ - có thể khiến giá trị của đồng bạc xanh lao dốc và đẩy mạnh quá trình phi USD hóa hơn nữa.