Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol thua canh bạc chính trị vì một quyết định liều lĩnh

Bãi bỏ đặc quyền Các tổng thống Hàn Quốc hoàn thành nhiệm kỳ 5 năm sẽ được hưởng chế độ đãi ngộ đặc biệt, chẳng hạn như nhận lương hưu tương đương 95% lương tại nhiệm, được chăm sóc bởi một đội ngũ nhân viên gồm bốn người, được hỗ trợ điều trị y tế. Với việc bị bãi nhiệm giữa nhiệm kỳ, ông Yoon sẽ không tiếp tục nhận được một số chế độ phúc lợi, không còn được chôn cất tại nghĩa trang quốc gia khi qua đời, nhưng vẫn sẽ tiếp tục được bảo vệ an ninh với tư cách là cựu tổng thống, dù mức độ bảo vệ sẽ giảm đáng kể so với khi ông còn đương chức. Đội an ninh dự kiến sẽ tập trung bảo vệ nơi ở của ông Yoon, nhưng cựu tổng thống sẽ không được cung cấp đoàn xe hộ tống khi di chuyển.