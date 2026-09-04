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Nhân chứng kể lại hành trình đầy ám ảnh trong đường hầm bị lũ nhấn chìm ở Nepal

Sự kiện: Lũ quét biên giới Nepal - Trung Quốc Thời sự thế giới

Những người sống sót phải lần mò qua bóng tối, nước lũ và thi thể để tìm lối ra sau thảm họa khiến hơn 1.252 người thiệt mạng.

Khi dòng nước dữ bất ngờ ập xuống, hàng trăm người tại dự án thủy điện Upper Trishuli 1 ở Nepal hoảng loạn tìm đường thoát thân. Một số người bị mắc kẹt dưới lòng đất, trong khi những người sống sót phải lần mò qua bóng tối, nước lũ và thi thể để tìm lối ra sau thảm họa khiến hơn 1.252 người thiệt mạng.

Mời quý vị và các bạn xem video dưới đây:

Video: Dân Nepal bất lực trước lũ bùn kinh hoàng ầm ầm lao đến như tử thần
Video: Dân Nepal bất lực trước lũ bùn kinh hoàng ầm ầm lao đến như tử thần

Khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc đang trải qua chuỗi ngày tồi tệ khi số người thiệt mạng và mất tích trong trận lũ quét vừa qua lên đến hàng trăm,...

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Theo SKĐS ([Tên nguồn])

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-04/09/2026 10:09 AM (GMT+7)
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