Nhân chứng kể lại hành trình đầy ám ảnh trong đường hầm bị lũ nhấn chìm ở Nepal

Khi dòng nước dữ bất ngờ ập xuống, hàng trăm người tại dự án thủy điện Upper Trishuli 1 ở Nepal hoảng loạn tìm đường thoát thân. Một số người bị mắc kẹt dưới lòng đất, trong khi những người sống sót phải lần mò qua bóng tối, nước lũ và thi thể để tìm lối ra sau thảm họa khiến hơn 1.252 người thiệt mạng.

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