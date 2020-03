Covid-19: Tư thế nằm sấp và lựa chọn đau lòng trong phòng cấp cứu Ý

Thứ Tư, ngày 11/03/2020 22:51 PM (GMT+7)

Những bệnh nhân Covid-19 nằm sấp trên giường được tin là có cơ hội sống sót cao hơn những người không nằm theo kiểu này.

Bệnh nhân Covid-19 được cho nằm sấp trong một bệnh viện ở miền Bắc nước Ý. Ảnh: Daily Mail

Daily Mail hôm 10-3 dẫn lời các nhà nghiên cứu cho biết nằm sấp giúp cung cấp nhiều oxy hơn cho máu. Vì vậy, bệnh nhân Covid-19 nằm sấp trên giường có thể cải thiện cơ hội sống sót trong điều trị tích cực.

Ngoài ra, theo báo The Chronicle, virus SARS-CoV-2 ảnh hưởng mạnh nhất là ở nhóm người già, ốm yếu, đang mắc phải các bệnh khác như ung thư… Nếu bạn còn trẻ và khỏe mạnh, khả năng nhiễm virus SARS-CoV-2 sẽ thấp hơn nhiều. Đặc biệt, các chuyên gia y tế khuyến cáo rửa tay bằng nước khử trùng có tác động rất lớn đến việc ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Trong khi đó, báo The Guardian dẫn số liệu thống kê cho thấy trẻ nhỏ và thanh thiếu niên thường không gặp phải biến chứng nghiêm trọng nếu nhiễm virus SARS-CoV-2. Thêm vào đó, tỉ lệ mắc bệnh ở đàn ông cao hơn (tuy không đáng kể) so với phụ nữ.

Tại vùng Lombardy – Ý, tình trạng thiếu giường và vật tư y tế khiến các bác sĩ phải đưa ra những lựa chọn ngày càng khó khăn. Một bác sĩ chia sẻ rằng thực tế họ sẽ phải "chọn lựa người điều trị" vì số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng không ngừng, trong khi giường và vật tư y tế hạn chế. Những bác sĩ làm việc theo ca thậm chí còn phải gánh cả phần việc của các đồng nghiệp không may mắc bệnh, dẫn đến quá tải.

Bác sĩ gây mê Luigi Riccioni giải thích cơ thể của một bệnh nhân ốm yếu không thể chịu đựng được các phương pháp điều trị nhất định so với cơ thể của một người khỏe mạnh. Hiện tại, Ý ưu tiên cho những bệnh nhân có cơ hội sống sót cao nhất, tức là những bệnh nhân trẻ, khỏe thay vì người già.

Một bác sĩ gây mê khác, Christian Salaroli, thừa nhận: "Nếu một bệnh nhân trong độ tuổi từ 80-95 bị suy hô hấp nặng, có lẽ bệnh nhân đó sẽ không qua khỏi". Còn bác sĩ gây mê Mario Riccio cho biết quy tắc "đến trước, chữa trước" đã bị loại bỏ.

Với 10.149 ca nhiễm và 631 ca tử vong, Ý chỉ đứng sau Trung Quốc về tổng số ca nhiễm và tử vong tính đến hôm 10-3. Các trường hợp tử vong được ghi nhận ở Lombardy, Emilia-Romagna, Veneto, Marche, Liguria, Piedmont, Lazio, Puglia và Friuli Venezia-Giulia, phần lớn là nam giới. Nhiều người ở trong độ tuổi 80 hoặc 90, trước đó gặp các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, bao gồm cả ung thư.

Một trong những lý do khiến Ý là nước có số ca tử vong do virus SARS-CoV-2 cao thứ hai sau Trung Quốc, đó là Ý có dân số già nhất châu Âu, theo thống kê của Liên minh châu Âu (EU). Tỉ lệ người trẻ tuổi tại Ý thấp nhất so với bất kỳ quốc gia thành viên EU nào khác, trong khi tỉ lệ người trên 65 tuổi (22,6% tính đến năm 2018), lại cao hơn nhiều.

Cơ quan y tế Ý đang khuyến cáo những người trên 75 tuổi nên ở trong nhà và hạn chế tiếp xúc với bên ngoài trong tháng tới. Lời khuyên tương tự cũng được đưa ra cho những người trên 65 tuổi có sức khỏe yếu và những người có tiền sử bệnh hô hấp.

Các chuyên gia y tế lo ngại tình trạng thiếu hụt khẩu trang cũng như nước khử trùng có thể biến Iran thành "ổ dịch lớn" của Trung Đông. Ảnh: AP

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/covid-19-tu-the-nam-sap-va-lua-chon-dau-long-trong-phong-cap-...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/covid-19-tu-the-nam-sap-va-lua-chon-dau-long-trong-phong-cap-cuu-y-20200310194544323.htm