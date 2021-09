Covid-19: Quốc gia vượt lên hàng đầu trong chiến dịch tiêm chủng nhờ vaccine nội địa

Thứ Năm, ngày 30/09/2021 16:00 PM (GMT+7)

Khi biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 lây lan mạnh ở Cuba vào năm nay, quốc gia vùng Caribe đã đẩy mạnh nghiên cứu và sản xuất vaccine nội địa.

Cuba bắt đầu tiêm ngừa Covid-19 cho trẻ em trong độ tuổi 2-10 vào tháng 9.

Cuba từng chứng kiến cảnh các bệnh viện chật cứng bệnh nhân và nguồn cung cấp oxy hạn chế, đẩy hệ thống y tế quốc gia trên bờ vực sụp đổ. Đó là lúc Cuba đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng đối với người trưởng thành.

Đến nay, quốc gia có hơn 11 triệu dân ở vùng Caribe đang là nước có tốc độ tiêm chủng nhanh hàng đầu thế giới. Theo số liệu của Our World in Data đến ngày 28.9, khoảng 80% dân số Cuba đã tiêm ít nhất một mũi vaccine. Tỉ lệ tiêm chủng ở Cuba hiện nay cao hơn các quốc gia phương Tây như Anh, Mỹ hay Canada.

Cuba đặt mục tiêu “tiêm chủng toàn diện” cho người dân vào cuối năm nay. Nếu thành công, Cuba sẽ là quốc gia đầu tiên trên thế giới hoàn thành mục tiêu này.

Cuba đạt được thành tựu một cách nhanh chóng nhờ các vaccine nội địa. “Cuba biết không thể tiếp cận nguồn cung vaccine toàn cầu một cách dễ dàng hoặc với giá chấp nhận được, nếu không tự mình sản xuất”, Jennifer Hosek, giáo sư am hiểu về Cuba tại Đại học Queens, nói trên ABC News.

Cuba tự lực phát triển vaccine

Các nhà khoa học Cuba đã phát triển thành công 3 loại vaccine Covid-19, gồm vaccine Abdala, Soberana 2 và vaccine tiêm một lần Soberana Plus.

Quốc gia vùng Caribe bắt đầu tiêm chủng cho 141.000 nhân viên y tế bằng vaccine nội địa, kể từ tháng 3 năm nay.

Đến tháng 5, chương trình tiêm chủng mở rộng sang nhóm người trưởng thành. Các biện pháp khẩn cấp được áp dụng để đối phó với biến thể Delta lây lan nhanh ở Cuba.

Giới chức y tế Cuba khẳng định vaccine Abdala và Soberana an toàn và hiệu quả, do phát triển từ công nghệ vaccine truyền thống, đã chứng minh mức độ an toàn khi tiêm cho trẻ nhỏ trong hàng thập kỷ.

Vaccine Cuba cũng không cần phải bảo quản trong điều kiện lạnh sâu, là yếu tố quan trọng đối với một số quốc gia thiếu cơ sở vật chất phù hợp để lưu trữ vaccine.

Người dân Cuba luôn sẵn sàng tiêm vaccine Covid-19.

Vaccine Abdala và Soberana có hiệu quả hơn 90% trong việc giảm lây nhiễm, ngăn ngừa triệu chứng nặng và tử vong, tương đương với các vaccine Covid-19 hàng đầu thế giới hiện nay.

Trong tháng 9, Cuba là một trong số những nước đầu tiên trên thế giới tiêm chủng cho trẻ em trong độ tuổi từ 2-10.

Một yếu tố tích cực ở Cuba là việc người dân sẵn sàng tiêm vaccine, khác với các quốc gia phương Tây có tốc độ tiêm chủng ngày càng chậm lại như Mỹ.

Luis Herrera Martínez , Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ sinh học và dược phẩm BioCubaFarma, nói tình trạng do dự tiêm vaccine là rất hiếm ở Cuba.

Người dân Cuba “có mức độ tin tưởng rất cao vào đội ngũ y tế địa phương”. Bên cạnh đó, năng lực y tế của Cuba giúp việc phân phối vaccine và tiêm chủng diễn ra nhanh chóng.

Tập trung đầu tư cho khoa học

Theo ABC News, có một yếu tố khác giúp Cuba phát triển vaccine nội địa, trở thành quốc gia nhỏ bé nhất có vaccine Covid-19 riêng.

Đầu năm 2020, khi Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel thúc giục đất nước sản xuất vaccine Covid-19, ngành công nghệ sinh học của Cuba đã dồn toàn lực cho nhiệm vụ này.

4 vaccine Covid-19 xuất hiện một cách nhanh chóng, trong đó có 3 được cấp phép sử dụng khẩn cấp cho đến nay.

Vaccine Cuba phát triển nhanh chóng là nhờ quốc gia này đã có thời gian dài đầu tư vào ngành chăm sóc sức khỏe và khoa học.

Cuba hiện nay đạt tỉ lệ 80% người dân tiêm ít nhất một mũi vaccine.

Đó là mong muốn mà cố Chủ tịch Cuba Fidel Castro đã đặt ra từ cách đây hàng thập kỷ, mong muốn “Cuba trở thành quốc gia của khoa học”. Kết quả là ngành công nghệ sinh học Cuba phát triển mạnh mẽ.

Ngày nay, gần 80% các loại vaccine của Cuba được sản xuất nội địa. Hàng trăm triệu liều vaccine khác nhau của Cuba được xuất khẩu ra nước ngoài.

Các nhà khoa học Cuba cũng đứng sau các phương pháp phòng chữa bệnh tiên tiến, bao gồm vaccine phòng bệnh ung thư phổi.

Cuba hiện là quốc gia Mỹ-Latin duy nhất ngoài Brazil có khả năng sản xuất vaccine nội địa. Người dân Cuba được hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn dân miễn phí và có tỉ lệ bác sĩ trên đầu người cao nhất thế giới.

Tập đoàn BioCubaFarma tuyên bố đã đạt sản lượng sản xuất vaccine Covid-19 lên tới 100 triệu liều/năm, sẵn sàng để xuất khẩu sang các quốc gia khác.

Bên cạnh đó, nhờ tốc độ tiêm chủng thần tốc, Cuba hi vọng sẽ sớm có thể mở cửa đón khách du lịch, đặc biệt khi mùa du lịch cao điểm sắp tới.

Theo tuyên bố từ Bộ Du lịch Cuba, một khi mở cửa trở lại, quốc gia này sẽ không yêu cầu du khách phải làm xét nghiệm PCR.

