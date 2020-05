Covid-19 ở Mỹ: Nguy cơ lây nhiễm ở Nhà Trắng, trẻ 5 tuổi chết vì bệnh viêm hiếm gặp

Thứ Bảy, ngày 09/05/2020 13:00 PM (GMT+7)

Thư ký báo chí của phó tổng thống Mỹ Mike Pence là nhân sự Nhà Trắng thứ hai dương tính với Covid-19 trong tuần này, sau khi cần vụ riêng của Tổng thống Donald Trump được xác nhận nhiễm dịch.

Bà Katie Miller là nhân sự Nhà Trắng thứ hai dương tính với Covid-19 trong tuần này. Ảnh: Reuters

Bà Katie Miller là người phát ngôn của Phó tổng thống Mike Pence, và là vợ của Stephen Miller, trợ lý hàng đầu của ông Trump. Thông tin bà Katie Miller nhiễm Covid-19 được xác nhận hôm 8-5, làm gia tăng lo ngại nguy cơ lây nhiễm cao trong Nhà Trắng trong lúc Tổng thống Trump nỗ lực nới lỏng các biện pháp chống dịch toàn quốc. Thông tin ban đầu chỉ cho biết một người trong đội ngũ nhân sự của ông Pence đã làm xét nghiệm và phát hiện nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2).

Trước nỗi lo sợ Nhà Trắng có nguy cơ trở thành điểm nóng lây nhiễm, Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany nhấn mạnh không có nguy cơ bùng phát dịch Covid-19 tại Nhà Trắng hoặc mối đe dọa đối với Tổng thống Trump. Cả ông Trump và ông Pence đều đã được xét nghiệm và cho kết quả âm tính. Cả hai được xét nghiệm hàng ngày.

Trong một cuộc phỏng vấn trên Fox & Friends ngày 8-5, khi được hỏi về những người phục vụ thức ăn cho ông Trump giờ đây có che chắn mặt không, Tổng thống Trump xác nhận rằng có.

Theo cập nhật của trang worldometers.info, tính đến sáng 9-5 (giờ Việt Nam), Mỹ có hơn 1,3 triệu ca nhiễm trên tổng số hơn 4 triệu người nhiễm toàn cầu. Mỹ vẫn là nước có số người chết cao nhất với 78.611 ca.

Tại New York, Thống đốc bang Andrew Cuomo ngày 8-5 thông báo về trường hợp một bé trai 5 tuổi ở New York đã chết vì chứng bệnh viêm hiếm gặp được cho là do Covid-19 gây ra. Bang này ghi nhận 73 ca bệnh nhi, trong số đó những trẻ bị bệnh nặng có các triệu chứng tương tự như bệnh Kawasaki và hội chứng sốc độc tố. Bệnh Kawasaki là bệnh viêm mạch máu hệ thống cấp tính thường gặp ở trẻ nhỏ dưới 5 tuổi.

Người dân đi ngang Times Square tại New York. Ảnh: Reuters

Theo báo cáo vừa công bố của Bộ Lao động Mỹ, các lệnh giãn cách, phong tỏa phòng dịch Covid-19 đã xóa sổ 20,5 triệu việc làm ở Mỹ trong tháng 4, đẩy tỉ lệ thất nghiệp của Mỹ từ 4,4% trong tháng 3 lên 14,7% trong tháng 4. Cố vấn kinh tế của Tổng thống Donald Trump, ông Larry Kudlow, nói rằng Mỹ sẽ không phải đóng cửa nền kinh tế của mình một lần nữa nếu tình hình dịch Covid-19 lại bùng lên. Ông Larry Kudlow giải thích rằng bởi vì Mỹ đã "có nhiều kinh nghiệm hơn và được trang bị nhiều công cụ phù hợp hơn".

Trong khi đó, Washington yêu cầu Bắc Kinh chia sẻ mẫu virus SARS-CoV-2 giai đoạn đầu như một phần trong nỗ lực kiểm soát và tránh đại dịch trong tương lai. Tuy nhiên những bất đồng về chính trị đang làm chậm tiến độ, theo cảnh báo từ hai chuyên gia y tế công cộng.

Mỹ cho biết Bắc Kinh đã từ chối cung cấp các mẫu bệnh phẩm nhiễm virus corona trong giai đoạn đầu của dịch Covid-19.Ảnh: Reuters

Giáo sư Barry Bloom của trường Đại học Harvard – Mỹ cho biết các virus RNA như Sars-Cov-2 gây dịch Covid-19 biến đổi khoảng một tháng một lần. Những thông tin đó giúp nhận biết rằng đợt bùng phát sớm ở TP Seattle đến trực tiếp từ Trung Quốc, trong khi TP New York và phần lớn phần còn lại của Mỹ nhiễm dịch do khách du lịch đến từ châu Âu.

Do đó, hiểu được cách thức virus phát triển và biết cách nó xâm nhập vào Mỹ như thế nào sẽ giúp quan chức y tế lên kế hoạch hiệu quả hơn khi sự lây lan tiếp tục lan rộng.

Nhiều tuần qua, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo liên tục nói rằng Bắc Kinh từ chối cung cấp các mẫu virus lấy từ những bệnh nhân đầu tiên khi Covid-19 bắt đầu lan rộng ở Trung Quốc vào cuối năm ngoái. Ông Pompeo cũng cáo buộc chính quyền Trung Quốc phá hủy các mẫu bệnh phẩm nhiễm virus corona trong giai đoạn đầu của bệnh dịch.

