Chuyên gia: Nga tiến quân với tốc độ nhanh nhất vào Ukraine

Xung đột ở Ukraine bước vào giai đoạn mới sau khi Washington cho phép Kiev sử dụng tên lửa tầm xa Mỹ tấn công vào đất Nga. Ảnh minh họa: Neirfy/Adobe Stock

Reuters ngày 26/11 dẫn nhận định của một số nhà phân tích và blogger quân sự cho rằng, các lực lượng Nga đang tiến quân ở Ukraine với tốc độ nhanh nhất kể từ những ngày đầu của cuộc xung đột.

“Các lực lượng Nga đã lập nhiều kỷ lục mới hằng tuần và hằng tháng về diện tích lãnh thổ kiểm soát ở Ukraine,” Agentstvo, nhóm tin tức độc lập ở Nga, đăng tải.

Theo Agentstvo, quân đội Nga đã kiểm soát gần 235 km2 ở Ukraine trong tuần qua, lập kỷ lục hằng tuần trong năm 2024. Trong tháng 11, các lực lượng Nga đã kiểm soát 600 km2, theo dữ liệu từ Deep State - một nhóm có liên kết chặt chẽ với quân đội Ukraine chuyên nghiên cứu video chiến đấu và cung cấp bản đồ tiền tuyến.

Theo Reuters, các lực lượng Nga bắt đầu tiến quân nhanh hơn ở miền đông Ukraine từ tháng 7, thời điểm mà quân đội Ukraine giành được một phần nhỏ vùng Kursk ở miền tây Nga. Kể từ đó, cuộc tiến công của Nga đã tăng tốc, theo các bản đồ nguồn mở (dữ liệu công khai).

Một số nhà phân tích cho rằng, lực lượng Nga đang tiến vào thị trấn Kurakhove, một bước đệm hướng tới trung tâm hậu cần Pokrovsk ở Donetsk, và đang khai thác các điểm yếu của quân đội Ukraine dọc tiền tuyến.

“Gần đây, lực lượng Nga đã tiến quân với tốc độ đáng kể hơn so với cả năm 2023,” một số chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (Institute for the Study of War), có trụ sở tại Mỹ, viết trong một bản phân tích.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 25/11 cho biết, có 45 trận giao tranh với cường độ khác nhau đã diễn ra trên tiền tuyến dọc khu vực Kurakhove vào tối cùng ngày.

Theo thông tin từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh và một số blogger quân sự ủng hộ Nga, binh sĩ Nga đã có mặt ở Kurakhove. Nhóm Deep State đăng trên ứng dụng Telegram ngày 25/11 rằng lực lượng Nga đang ở gần Kurakhove.

“Những bước tiến của lực lượng Nga ở đông nam Ukraine chủ yếu là nhờ việc phát hiện và khai thác các điểm yếu trong phòng tuyến của Ukraine,” một số nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh nhận định trong một báo cáo chung.

Theo Reuters, Nga tuyên bố sẽ đạt được tất cả các mục tiêu trong chiến dịch ở Ukraine bất kể phương Tây nói hay làm gì.

Tổng thống Ukraine Zelensky đã nhiều lần tuyên bố, hòa bình không thể được thiết lập cho đến khi tất cả các lực lượng Nga rời đi và toàn bộ lãnh thổ do Moscow kiểm soát và sáp nhập, bao gồm cả Crimea, được trả lại.

Tuy nhiên, quân đội Ukraine đang gặp khó khăn trong việc tuyển quân và cung cấp trang bị cho các đơn vị mới.

Cuộc xung đột ở Ukraine đang bước vào giai đoạn mà một số quan chức Nga và phương Tây cho rằng có thể là nguy hiểm nhất, sau khi Moscow đạt được những bước tiến lãnh thổ lớn nhất và Washington cho phép Kiev phản đòn bằng tên lửa Mỹ.

