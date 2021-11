Chuyện gì xảy ra khi tất cả động cơ máy bay ngừng hoạt động trên không?

Nguyễn Văn Lưu

khi tất cả các động cơ trên máy bay ngừng hoạt động trên không .khoảng thời gian đó chắc sẽ là khoảng thời gian hỗn loạn .các cơ trưởng -phó cùng các nhân viên sẽ trấn an hành khách và cố gắng khắc phục .Tuy nhiên nếu không thể khác phục và không còn phương án tối ưu hay biện pháp giải quyết .Chắc chắn rơi tự do là điều không cần bàn cãi.

Phạm Hoàng Việt

dtsang

bản chất là rơi tự do nhưng gia tốc trọng trường vẫn được duy trì khiến máy bay rơi TỰ DO dần đều có vector vòng quanh trái đất giống trạm vũ trụ, nhưng do lực ma sát với không khí lớn nên sẽ dần chậm lại và hạ độ cao, càng hạ càng ma sát với nhiều không khí hơn nên tốc độ rơi sẽ cao theo cấp số nhân và va chạm cực mạnh là không tránh khỏi nếu không có kỹ năng điều tiết không lưu qua cánh tà máy bay của các phi công để tạo lực nâng cần để hạ cánh (máy bay sẽ liên tục chúi thẳng xuống và lượn lên để lấy được vận tốc tạo ra lực nâng)