"Bao luật" xe tải vi phạm, quản trị viên trang mạng "Luật giao thông và An toàn giao thông" bị bắt

Ngày 23-7, tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Ngọc Bình (SN 1985, trú tại xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) và Nguyễn Quang Mạnh (SN 2000, trú tại xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành lấy lời khai của Trần Ngọc Bình. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ xác định Trần Ngọc Bình, quản trị viên nhóm Facebook "Luật giao thông và An toàn giao thông" đã cùng Nguyễn Quang Mạnh thực hiện hành vi thu tiền của các lái xe vi phạm về quá khổ, quá tải, cơi nới thùng xe để "bao luật" khi tham gia giao thông.

Lợi dụng vai trò là quản trị và thành viên nhóm Facebook trên, các bị can thường xuyên quay video, chụp ảnh quá trình tuần tra, kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông. Sau đó, đăng tải lên không gian mạng nhằm gây nhũng nhiễu, sai lệch nhận thức của người dân về việc thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng.

Với thủ đoạn nhằm vào tâm lý sợ bị cơ quan chức năng xử lý của các chủ xe, các bị can đưa ra thông tin gian dối rằng chúng có "mối quan hệ thân thiết" với lực lượng chức năng, có khả năng "can thiệp", "bảo kê" phương tiện vi phạm.

Theo đó, các bị can thu tiền "bao luật" với mức 300.000 đồng/xe/ngày hoặc 3.000.000 đồng/xe/tháng tùy từng trường hợp cụ thể, đồng thời cung cấp lô-gô mang tên "Trần Bình" gắn đèn LED hoặc lô-gô tròn tên "BG19", "Luật giao thông &ATGT" để dán lên phương tiện, mà theo Bình, là để "tạo dấu hiệu nhận biết và tránh bị cơ quan chức năng kiểm tra xử lý".

Sau quá trình xác minh, thu thập chứng cứ, ngày 17-7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã đồng loạt khám xét nơi ở của Bình và Mạnh, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật liên quan, phục vụ công tác điều tra. Kết quả ban đầu cho thấy từ đầu năm 2025 đến nay, nhóm đối tượng do Bình cầm đầu đã nhận tiền "bao luật" của nhiều cá nhân trong và ngoài địa bàn tỉnh.