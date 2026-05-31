Chiến sự Trung Đông ngày 31-5: Ông Donald Trump nói về mục tiêu mà Mỹ tránh đụng đến ở Iran

Ông Mohammad Bagher Ghalibaf, Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán của Iran, hôm 31-5 cho biết Iran sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào chấm dứt xung đột với Mỹ trừ khi có sự cam kết rằng quyền của người dân Iran được đảm bảo.

Cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố 28 tàu đã đi qua eo biển Hormuz trong 24 giờ qua.

IRGC cho biết 28 tàu trên bao gồm tàu chở dầu, tàu container và các tàu thương mại khác, đã đi qua eo biển Hormuz dưới sự phối hợp và đảm bảo an ninh của Hải quân IRGC. Hãng thông tấn Fars đăng tải tuyên bố của IRGC: "Việc kiểm soát khéo léo eo biển Hormuz đang được thực hiện liên tục, kiên quyết và có thẩm quyền".

Chuẩn Đô đốc Habibollah Sayyari, phó tư lệnh quân đội Iran phụ trách điều phối. Ảnh: MEHR News Agency

Song song đó, Chuẩn Đô đốc Habibollah Sayyari, phó tư lệnh quân đội phụ trách điều phối của Iran, đã lên tiếng cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nữa nhắm vào nước này sẽ vấp phải sự đáp trả còn mạnh mẽ hơn trước.

Theo hãng thông tấn Fars, IRGC cho biết họ đã bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ đang cố thực hiện "hoạt động thù địch" trong lãnh hải của nước này. Quân đội Iran cũng ra mắt tàu tấn công hải quân mới mang tên 27 Rajab, với tốc độ lên tới 100 hải lý/giờ và được trang bị để phóng tên lửa hành trình tầm xa.

Về phía Mỹ, quân đội Mỹ cho biết đã "vô hiệu hóa" một con tàu treo cờ Gambia đang cố đi đến một cảng của Iran. Iran cáo buộc Mỹ phản bội các nỗ lực ngoại giao khi tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa hàng hải.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump nói với đài Fox News ông không vội thỏa thuận với Iran và Mỹ đang đạt được những gì mình muốn trong các cuộc đàm phán. Những bình luận này xuất hiện cùng lúc với thông tin từ truyền thông Mỹ cho biết ông Donald Trump đã yêu cầu sửa đổi thỏa thuận sơ bộ với Iran trong cuộc họp tại Phòng Tình huống Nhà Trắng hôm 29-5.

Hôm 30-5, ông Donald Trump cho biết Mỹ đã cố ý tránh nhắm mục tiêu vào quân đội Iran, lập luận rằng các cuộc xung đột trong quá khứ cho thấy sự nguy hiểm của việc phá vỡ các thể chế và lực lượng vũ trang của một quốc gia.

Ông lấy Iraq làm ví dụ cho những gì ông mô tả là cách tiếp cận thất bại của Mỹ trong các cuộc xung đột trước đây.

Trong một diễn biến khác, quốc hội Mỹ đã thúc đẩy một kế hoạch hội nhập quân sự Mỹ – Israel, qua đó có thể gắn kết quân đội hai nước chặt chẽ hơn nhiều, làm sâu sắc thêm sự hợp tác trong nghiên cứu, sản xuất vũ khí và công nghệ.

Lực lượng Israel hôm 31-5 cũng tuyên bố đang tiến sâu vào Lebanon như một phần của các chiến dịch mở rộng trên bộ nhằm củng cố vị thế quân sự ở miền Nam nước này.