Chiến sự Trung Đông ngày 20-5: Iran đe dọa đẩy xung đột lan khỏi khu vực, 3 tàu chở dầu vượt Hormuz

Theo Tasnim, Lực lượng Vệ binh Cách mạng hồi giáo Iran (IRGC) hôm 20-5 tuyên bố Mỹ và Israel đã "không rút kinh nghiệm từ những thất bại chiến lược liên tiếp", đồng thời cảnh báo rằng Iran vẫn chưa sử dụng tất cả khả năng khi chống lại đối phương.

“Nhưng giờ đây, nếu hành động gây hấn chống lại Iran lặp lại, cuộc chiến khu vực đã được cảnh báo trước đó lần này sẽ lan rộng ra ngoài khu vực, và những đòn giáng mạnh mẽ của chúng tôi sẽ đẩy các người vào cảnh diệt vong, ở những nơi các người không thể tưởng tượng nổi” - IRGC đe dọa

Một vụ phóng tên lửa của Iran - Ảnh: TASNIM

Bản tuyên bố cũng khẳng định: “Chúng tôi là những chiến binh, và các người sẽ thấy sức mạnh của chúng tôi trên chiến trường, chứ không phải trong những tuyên bố suông và những trang giấy ảo”.

Theo IRGC, tuyên bố này nhằm đáp trả những lời đe dọa mới nhất từ phía Mỹ.

Cũng vào ngày 20-5, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cảnh báo việc trở lại chiến trường sẽ mang đến "những bất ngờ lớn hơn nhiều" cho Mỹ, đồng thời tuyên bố Mỹ đã mất hàng chục máy bay trị giá hàng tỉ USD - bao gồm cà F-35 - trong cuộc đối đầu với Iran, theo hãng tin Mehr.

Phát biểu này được đưa ra sau nhiều tuyên bố liên tiếp của quân đội Iran rằng họ thề sẽ đáp trả mạnh mẽ bất kỳ hành động gây hấn nào, nhất là sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố về việc ông đã dự định tấn công Iran lần nữa vào ngày 19-5 nhưng đã hoãn vào giờ chót.