Chiến sự Iran tối 6/4: Iran nhắm mục tiêu vào tàu tấn công đổ bộ của Mỹ, buộc con tàu rút lui

Ngoại trưởng Iran Araghchi đăng bức ảnh trên X cho thấy Đại học Sarif ở Tehran bị đổ nát và lên án vụ tấn công của Israel nhằm vào cơ sở khoa học này.

Iran sẽ tiếp tục chiến tranh cho đến khi “giới lãnh đạo chính trị thấy phù hợp”

Mohammad Akraminia - người phát ngôn quân đội Iran cho biết ngày 6/4: “Chúng tôi có thể tiếp tục chiến tranh miễn là các nhà chức trách chính trị thấy phù hợp” - ông nói với hãng thông tấn ISNA, đồng thời nhấn mạnh: “Kẻ thù chắc chắn phải hối hận, bởi sau cuộc chiến này chúng tôi cần đạt được một mức độ an ninh để không còn chứng kiến một cuộc chiến nào khác".

Lực lượng Israel tiếp tục tấn công, đột kích tại Gaza và Bờ Tây bị chiếm đóng

Trong khi tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran và Lebanon, lực lượng Israel cũng tiếp tục các cuộc đột kích và tấn công tại Gaza và Bờ Tây bị chiếm đóng.

Hãng tin Palestine Wafa ghi nhận một số vụ việc: Israel bắn vào nhiều phương tiện ở Khan Younis và một xe đạp điện tại Gaza City, khiến ít nhất hai người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em; đột kích Hebron và sử dụng lựu đạn gây choáng cùng khí cay, khiến hàng chục người gặp khó khăn về hô hấp; đột kích nhiều ngôi nhà tại làng Marda, gần Salfit, và đánh đập một cư dân; bảo vệ những người định cư Israel khi họ xông vào thị trấn Bir al-Basha, gần Jenin, cũng như một vòng xuyến trên tuyến đường Jenin–Nablus.

Người định cư Israel cũng thực hiện nhiều vụ tấn công nhằm vào người Palestine ở Bờ Tây, bao gồm tại al-Auja, nơi họ hành hung cư dân và buộc năm gia đình rời khỏi nhà, đốt một phương tiện tại thị trấn Qusra, và phóng hỏa một ngôi nhà cùng nhiều phương tiện khác tại làng al-Lubban Asharqiya, phía nam Nablus

Israel tiến hành các cuộc không kích “quy mô lớn” trên khắp Iran, bao gồm 3 sân bay

Trong cập nhật mới nhất, quân đội Israel cho biết họ đã thực hiện một loạt cuộc không kích mới tại Tehran và trên toàn lãnh thổ Iran.

Trong một thông báo riêng, quân đội Israel xác định 3 sân bay ở Iran là mục tiêu của các cuộc tấn công trên không trong đêm, cho rằng các đòn đánh này nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự. Ba sân bay được nêu tên gồm “sân bay Bahram, sân bay Mehrabad và sân bay Azmayesh”.

Iran sẽ cho phép tàu của một số quốc gia “thân thiện” đi qua để đổi lấy phí an ninh

Phóng viên của Al Jazeera tại Tehran cho biết “Iran có ý định thu khoản phí này như một hình thức bồi thường chiến tranh, đồng thời sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu các cơ sở tại Mahshahr bị tấn công và sẽ yêu cầu bồi thường".

Lực lượng Vệ binh Cách mạng nhắm vào các tàu liên quan đến Mỹ và Israel

Truyền thông nhà nước Iran cho biết lực lượng IRGC đã nhắm mục tiêu vào một tàu tấn công đổ bộ của Mỹ, buộc con tàu này phải rút lui xuống phía nam Ấn Độ Dương.

Một tàu container mà Iran nói là thuộc sở hữu của Israel cũng bị tấn công. Vị trí của con tàu mang mã nhận dạng “SDN7” không được tiết lộ.

Các cuộc tấn công bằng bom chùm từ Iran

Dịch vụ khẩn cấp Israel cho biết có ít nhất 28 điểm bị tấn công bởi bom chùm của Iran tại miền trung Israel.

Nhân viên y tế cho biết các khu vực Ramat Gan, Bnei Brak và Givatayim bị trúng đạn, một người đàn ông khoảng 40 tuổi bị thương ở mức độ trung bình.

Hai người bị thương tại Jordan sau các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Iran Không quân Hoàng gia Jordan đã bắn hạ hai máy bay không người lái của Iran trong 24 giờ qua, trong khi một UAV khác và một tên lửa đã vượt qua hệ thống phòng không.

Hãng thông tấn nhà nước Petra cho biết hai người đã bị thương sau các cuộc tấn công này.

IAEA xác nhận các cuộc tấn công quân sự gần nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) xác nhận có các vụ tấn công quân sự gần nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran, nhưng cho biết bản thân nhà máy không bị hư hại.

Cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc cho biết kết luận này dựa trên phân tích độc lập từ ảnh vệ tinh mới và hiểu biết chi tiết về khu vực, đồng thời cho biết có một đòn tấn công chỉ cách chu vi khu vực khoảng 75 mét.

Tuần trước, cơ quan này cũng cho biết Iran đã thông báo về một đầu đạn rơi gần khuôn viên nhà máy điện hạt nhân Bushehr.

Israel thừa nhận tấn công cơ sở hóa dầu South Pars lớn nhất Iran

Hãng tin Fars của Iran đưa tin rằng cơ sở hóa dầu South Pars tại Asaluyeh đã bị tấn công.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz, hiện cho biết quân đội nước này đứng sau vụ tấn công.

Ông Katz nói Israel “vừa tiến hành một đòn tấn công mạnh vào cơ sở hóa dầu lớn nhất Iran, nằm tại Asaluyeh, một mục tiêu trọng yếu chiếm khoảng 50% sản lượng hóa dầu của nước này”.

Iran bác bỏ kế hoạch 15 điểm của Mỹ, nói không thể đàm phán dưới đe dọa

Tại họp báo ở Tehran hôm thứ Hai, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết Tehran sẽ bảo vệ đất nước bằng “tất cả sức mạnh” khi cần thiết.

Ông cáo buộc Mỹ và Israel “không có lằn ranh đỏ” và phớt lờ luật pháp quốc tế. Baghaei bác bỏ đề xuất ngừng bắn 15 điểm do Mỹ đưa ra thông qua trung gian, gọi đó là “phi logic” và không thể chấp nhận.

Ông nhấn mạnh các cuộc đàm phán không thể diễn ra song song với các mối đe dọa, và an ninh cùng lợi ích quốc gia của Iran là tiêu chí then chốt cho bất kỳ thỏa thuận nào.

Bahrain đánh chặn 656 tên lửa và UAV của Iran kể từ khi xung đột bắt đầu

Bộ Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Bahrain cho biết hệ thống phòng không của họ đã đánh chặn và phá hủy 188 tên lửa và 468 UAV do Iran phóng kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

Trong một tuyên bố trên Instagram, cơ quan này nói việc sử dụng tên lửa đạn đạo và UAV nhằm vào các mục tiêu dân sự và tài sản tư nhân là “vi phạm trắng trợn luật nhân đạo quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.”