Cảnh sát tịch thu robot nghi sàm sỡ thiếu nữ

Theo AP, vụ việc xảy ra đêm 10, rạng sáng 11/10 tại thành phố Cologne, bang North Rhine Westphalia, miền tây nước Đức. Cảnh sát nhận được tin báo về một robot chạm vào mông thiếu nữ 16 tuổi và có động tác thúc người về phía cô, nghi quấy rối tình dục.

Lực lượng được điều động tới hiện trường gần một cửa hàng đồ ăn nhanh đã tìm thấy robot trong cốp ôtô. Cảnh sát tịch thu thiết bị cùng điện thoại của thiếu niên 16 tuổi, được cho là chủ sở hữu robot và người bạn 19 tuổi để phục vụ điều tra. Hai người này bị nghi quay phim, phát trực tiếp vụ việc trên mạng và bình luận về những gì diễn ra.

Robot bị cảnh sát thu giữ làm bằng chứng tại Cologne, Đức, ngày 11/10. Ảnh: Cảnh sát Cologne/AP

Christoph Bermel, phát ngôn viên cảnh sát Cologne, xác nhận cả hai được xem là nghi phạm nhưng chưa bị buộc tội. Các điều tra viên đang làm rõ những động tác của robot được lập trình sẵn hay do người điều khiển trực tiếp vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Ông Bermel thừa nhận cảnh sát địa phương chưa từng gặp trường hợp tương tự. "Đây là lĩnh vực hoàn toàn mới đối với chúng tôi", ông nói với AP.

Hình ảnh do cảnh sát đăng trên Facebook cho thấy robot màu đỏ và vàng nằm trên mặt đất. Thiết bị được mô tả cao khoảng 1,2 m, mặc áo ba lỗ trắng, quần thể thao đen, đeo dây chuyền vàng và kính râm. Trên mặt robot còn có vật trông giống bộ ria mép giả.

Các video lan truyền trên mạng ghi lại cảnh hai nam thanh niên đi cùng robot, tiến về phía một nhóm phụ nữ trên con phố đông đúc về đêm. Robot va vào một người rồi ôm những người khác. Một người đi cùng liên tục quát robot và kéo nó lùi lại sau những cử chỉ khiếm nhã, khiến một số người xung quanh bật cười.

Ngày 13/10, cảnh sát Cologne đăng bài trên Facebook, phê phán những bình luận không phù hợp về vụ việc. Cơ quan này cảnh báo việc chia sẻ hoặc đem những sự việc như vậy ra đùa cợt có thể khiến nạn nhân chịu thêm tổn thương.