Canada ra tuyên bố về đồng tiền in hình nữ hoàng Anh Elizabeth II

Thứ Hai, ngày 12/09/2022 11:00 AM (GMT+7)

Phát ngôn viên ngân hàng trung ương Canada tuyên bố rằng nước này không có kế hoạch thay đổi tiền giấy và tiền xu in hình nữ hoàng Elizabeth II bằng hình ảnh nhà vua mới Charles III.

Lần cuối cùng nữ hoàng Anh có chuyến thăm chính thức Canada là vào năm 2010.

Hôm 10/9, vua Charles III, nhà vua mới đăng quang ở Anh, đã được công bố là nguyên thủ quốc gia của Canada trong một buổi lễ trang trọng ở Ottawa. Toàn quyền Mary Simon vẫn đại diện cho nhà vua Charles III ở Canada.

Trong tuyên bố ngày 11/9, phát ngôn viên Ngân hàng Canada khẳng định nước này vẫn sẽ sử dụng tiền xu và tiền giấy 20 CAD in hình nữ hoàng.

Tiền giấy 20 CAD in hình nữ hoàng Elizabeth II được Canada lưu hành từ năm 2011. Ngân hàng trung ương Canada khẳng định chưa có kế hoạch phát hành tiền giấy mới in hình nhà vua Charles III. Bất cứ quyết định nào khác sẽ do chính phủ của Thủ tướng Justin Trudeau ban hành.

Paul Badertscher, phát ngôn viên Ngân hàng Canada cho biết: "Tiền giấy 20 CAD được ấn định lưu hành trong nhiều năm tới và không có quy định về sự thay đổi này ở Canada".

"Bộ trưởng Tài chính sẽ có trách nhiệm phê duyệt hình thức và chất liệu nếu cần in tiền mới, bao gồm cả chân dung trên tờ tiền", phát ngôn viên Badertscher cho biết thêm.

Bộ trưởng Tài chính Canada Chrystia Freeland hiện chưa thông báo bất kỳ sự thay đổi nào liên quan đến tiền tệ của nước này.

Chân dung nữ hoàng được in trên tờ tiền 20 CAD ở Canada.

Theo truyền thống ở Anh, mỗi khi có một nhà vua mới lên ngôi, nước Anh sẽ đổi tiền sang in hình nhà vua mới, trong trường hợp này là vua Charles III.

Ngân hàng trung ương Anh tuần trước tuyên bố sẽ chính thức đưa ra quyết định về việc này sau tang lễ kéo dài 10 ngày của nữ hoàng.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời tại một lâu dài ở Scotland vào ngày 8/9. Nữ hoàng từng có 23 chuyến thăm chính thức đến Canada, kể từ năm 1951 - 2 năm trước khi bà chính thức đăng quang - đến lần cuối cùng vào năm 2010.

