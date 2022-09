Quốc ca, tiền, cờ hoàng gia Anh sẽ thay đổi sau khi nữ hoàng Elizabeth II tạ thế?

Sự ra đi của nữ hoàng Anh Elizabeth II hôm 8/9 đánh dấu mốc kết thúc sau 70 năm trị vì của bà. Vua Charles III sẽ chính thức lên ngôi vào ngày 10/9, dẫn đến nhiều sự thay đổi ở Anh, từ bài hát quốc ca cho đến tiền tệ.

Hình ảnh cuối cùng của nữ hoàng Anh Elizabeth II khi tiếp tân Thủ tướng Anh Liz Truss.

Theo đài CBS News, mặc dù nước Anh chưa chính thức thông báo về những sự thay đổi, nhưng lịch sử đã chỉ ra rằng, khi nhà vua mới xuất hiện, sẽ có nhiều thay đổi đi kèm để vinh danh trên khắp vương quốc.

Quốc ca

Trong 70 năm, quốc ca "God Save the Queen" (Chúa phù hộ nữ hoàng) là giai điệu quen thuộc và đặc trưng ở Anh. Trên thực tế, quốc ca đã xuất hiện từ rất lâu trước khi nữ hoàng Elizabeth lên ngôi vào năm 1952, tồn tại từ những năm 1700.

Trước khi mang tên "God Save the Queen", quốc ca Anh có tên là ""God Save the King" (Chúa phù hộ Đức vua).

Với việc thái tử Charles trở thành nhà vua mới của Anh, quốc ca sẽ được đổi tên trở lại như cũ. Các từ "Queen" được đổi sang "King" và các đại từ nhân xưng cũng được điều chỉnh cho phù hợp.

"Những thay đổi sẽ có hiệu lực tại những sự kiện có trình diễn quốc ca", phát ngôn viên của Debrett’s, công ty về hướng dẫn nghi thức của Anh, nói trên tờ The Times vào ngày 8/9.

Tiền tệ

Nữ hoàng Elizabeth II xuất hiện trên tở tiền giấy của Anh.

Tiền xu do Royal Mint thuộc chính phủ Anh phát hành luôn có in hình vua hoặc nữ hoàng Anh trong 1.100 năm qua. Chân dung nữ hoàng Elizabeth II được in trên các đồng xu và tiền giấy lưu hành ở Anh kể từ khi bà lên ngôi.

Ngân hàng trung ương Anh ra tuyên bố cho biết các tờ tiền giấy có hình ảnh nữ hoàng vẫn được lưu hành một cách hợp pháp. "Chúng tôi sẽ thông báo về những sự thay đổi liên quan đến tiền giấy sau quãng thời gian làm lễ tang cho nữ hoàng", ngân hàng Anh biết.

Theo truyền thống, các đồng xu và tiền giấy của Anh được sản xuất mới sẽ có in hình nhà vua hiện tại - vua Charles III.

Trong khi chân dung nữ hoàng Elizabeth luôn quay mặt về phía bên phải trên các tờ tiền, chân dung vua Charles III sẽ quay mặt về phía bên trái và điều này đã được quy định trong hơn 300 năm qua, theo bảo tàng Đúc tiền Hoàng gia Anh.

Tem thư

Con tem đầu tiên được lưu hành một ngày sau lễ đăng quang của nữ hoàng Elizabeth II.

Hình ảnh nữ hoàng Elizabeth II còn xuất hiện trên các bộ tem bưu chính ở Anh. Bộ tem in hình bà Elizabeth II lần đầu xuất hiện vào ngày 3/6/1953, một ngày sau khi bà đăng quang, theo cơ quan bưu chính Anh (Royal Mail).

Nhiều hình ảnh khác nhau của nữ hoàng xuất hiện trên các bộ tem của Anh kể từ đó, thường xuất hiện vào các dịp kỷ niệm đặc biệt.

Bộ tem gần đây nhất được phát hành vào tháng 2/2022 để kỷ niệm đại lễ Bạch kim mừng 70 năm ngày nữ hoàng lên ngôi.

Với việc vua Charles III thừa kế ngai vàng, các bộ tem mới cũng sẽ xuất hiện với hình ảnh nhà vua.

"Chúng tôi phát hành bộ tem mới vào thời điểm thích hợp, sau khi tham khảo ý kiến của Cung điện Buckingham", một phát ngôn viên của Royal Mail nói trên đài CBS News.

Lá cờ

Lá cờ hoàng gia Anh được sử dụng dưới thời nữ hoàng Elizabeth II.

Hoàng gia Anh có một lá cờ riêng bên cạnh quốc kỳ Anh. Dưới triều đại của nữ hoàng, nó được treo bất cứ khi nào bà ở trong cung điện hoàng gia hoặc trên ô tô hoặc máy bay trong những chuyến công du chính thức. Nó cũng có thể treo trên bất kỳ tòa nhà nào từng được nữ hoàng đến thăm nếu chủ nhân muốn.

Lá cờ đã thay đổi nhiều lần kể từ năm 1603. Phiên bản hiện nay được chia làm 4 phần, trong đó biểu tượng của Anh xuất hiện ở góc thứ nhất và thứ 4, biểu tượng của Scotland ở góc thứ hai và biểu tượng của Ireland ở góc thứ ba.

Biểu tượng của Xứ Wales không xuất hiện trong lá cờ hoàng gia nhưng điều này có thể thay đổi tùy vào quyết định của vua Charles III.

Nhà vua mới cũng có thể chọn lá cờ riêng cho bản thân, giống như nữ hoàng từng làm vào năm 1960. Vua Charles III hiện có một lá cờ riêng chỉ được sử dụng ở Xứ Wales do ông là thân vương xứ Wales.

