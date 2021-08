Các hãng dược phát triển vaccine đặc biệt ngừa biến thể Delta

Tất cả loại vaccine đều ngăn bệnh tiến triển nặng Đài NBC News dẫn lời khẳng định của Sở Y tế bang New York (Mỹ) ngày 18-8 rằng tất cả loại vaccine chống COVID-19 hiện tại đều có khả năng đáng kể trong việc ngăn bệnh tiến triển nặng, cho dù các loại vaccine này không hoàn hảo trong ngăn chặn biến thể Delta. Sở Y tế bang New York công bố một nghiên cứu thực hiện chung với Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) với những trường hợp nhiễm và nhập viện ở bang New York trong thời gian từ ngày 3-5 đến 19-7. Trong thời gian này, vaccine mất khoảng 12% hiệu quả trong việc ngừa nhiễm, xuống còn dưới 80%. Tuy nhiên, khả năng ngăn bệnh tiến triển nặng tới mức phải nhập viện vẫn ở mức cao: 95,3% và tỉ lệ nghiên cứu vào tuần trước cũng chính xác con số này. Nghiên cứu của Sở Y tế bang New York cũng cho thấy so với người đã tiêm vaccine, người không tiêm vaccine có nguy cơ bị nhiễm cao hơn tới tám lần và có nguy cơ bệnh tiến triển nặng phải nhập viện cao hơn tới 11 lần.