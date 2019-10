Bẻ gãy hai luận điệu vô lý của ông Cảnh Sảng về biển Đông

Lập trường lịch sử và pháp lý của Việt Nam . So sánh với phát ngôn của Cảnh Sảng, lập trường về vấn đề lịch sử và pháp lý của VN đối với biển Đông như thế nào? + Các bằng chứng lịch sử từ cuối thế kỷ 16 tới nay đã khẳng định rằng Nhà nước VN và sau đó là nhà nước thực dân Pháp thay mặt quốc gia bị đô hộ VN đã xác lập chủ quyền, quản lý một cách lâu dài, hòa bình và liên tục hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tuy nhiên, VN sẵn sàng cùng các quốc gia liên quan có tranh chấp chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đàm phán, giải quyết các tranh chấp này một cách hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế. Quan điểm của VN là không để tình hình tranh chấp chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ảnh hưởng tới quan hệ giữa VN và các nước liên quan, ảnh hưởng tới hòa bình, ổn định, tự do, an toàn hàng hải, hàng không và phát triển bền vững biển Đông. Tuy vậy, VN sẵn sàng chống trả những quốc gia nào bất chấp luật pháp quốc tế, vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ VN.