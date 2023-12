Bê bối tình dục liên tiếp chấn động chính trường Mỹ

Bê bối gây chấn động Điện Capitol Đoạn video ghi cảnh 2 người đàn ông quan hệ tình dục đồng tính trong phòng điều trần của Quốc hội Mỹ đã gây chấn động Điện Capitol vào cuối tuần rồi. Tạp chí Time mới đây cho biết đoạn clip dài 8 giây được cho là bị rò rỉ từ một nhóm chat kín dành cho giới chính trị gia đồng tính. Trang tin The Daily Caller khẳng định một người trong đoạn clip nêu trên là nhân viên quốc hội và vụ việc diễn ra tại Phòng 216 của Tòa nhà Văn phòng Thượng viện Hart. The Spectator, một tạp chí bảo thủ của Anh, trước đó đưa tin một nhân viên giấu tên của Thượng nghị sĩ Ben Cardin đã công khai chia sẻ loạt ảnh và video về việc anh ta tham gia các hành vi tình dục tai nơi được gọi là "Hội trường thiêng liêng" của Quốc hội Mỹ. Mô tả cụ thể của một bức ảnh có nét tương đồng với đoạn clip được The Daily Caller chia sẻ sau đó. Trong một tuyên bố với Politico vào cuối tuần rồi, Văn phòng Thượng nghị sĩ Cardin cho biết: "Aidan Maese-Czeropski không còn là nhân sự của Thượng viện Mỹ. Chúng tôi sẽ không có bình luận thêm về vấn đề nhân sự này." Người trong đoạn clip gây chấn động Điện Capitol được cho là nhân viên của Thượng nghị sĩ Ben Cardin. Ảnh: Reuters