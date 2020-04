Báo chí thế giới ca ngợi sáng kiến Việt Nam: ATM gạo - khó tin nhưng có thật

Thứ Năm, ngày 16/04/2020 13:45 PM (GMT+7)

Mấy ngày qua, nhiều hãng tin, trang tin uy tín trên thế giới có tin bài về thiết bị tự động phát gạo - một sáng kiến của Việt Nam để giúp đỡ những người gặp khó khăn trong thời kỳ đại dịch COVID-19 hoành hành ở hơn 200 nước.

Nhận gạo miễn phí ở ATM gạo tại TPHCM. Ảnh: Reuters.

Tạp chí Travel & Leisure ngày 16/4 xuất bản bài viết “Các cây ATM gạo ở Việt Nam phát lương thực cho người thất nghiệp trong đại dịch coronavirus”. Những người đến nhận gạo miễn phí tuân thủ nguyên tắc phòng dịch COVID-19: đứng xếp hàng cách nhau 2 mét và dùng nước rửa tay sát khuẩn.

Travel & Leisure đưa tin, đến ngày 16/4, Việt Nam không có ca tử vong nào vì COVID-19, nhưng đại dịch khiến nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa lâu dài hoặc tạm thời; người lao động mất việc hoặc nghỉ việc tạm thời. Người dân khắp thế giới có các sáng kiến giúp người nghèo không đứt bữa: Việt Nam lắp máy phát gạo miễn phí; tổ chức phi chính phủ World Central Kitchen huy động các đầu bếp nấu ăn cho nhân viên y tế, lao động thời vụ mất việc làm…; nhà hàng nổi tiếng ở Đan Mạch đóng cửa để phòng dịch nhưng phục vụ người vô gia cư.

Hãng tin Reuters ngày 13/4 có bài viết “ATM gạo mang bữa ăn cho người nghèo ở Việt Nam trong giai đoạn cách ly vì virus”. Một doanh nhân Việt Nam ở TPHCM đã chế ra một chiếc máy kiểu như ATM hoạt động 24/7, mỗi lần “nhả” ra 1,5kg miễn phí cho những người gặp khó khăn như mất việc làm vì đại dịch. Sau đó, các ATM gạo tương tự được lắp đặt ở các thành phố lớn khác như Hà Nội, Huế, Đà Nẵng. Sau đó, World Economic Forum (Diễn đàn Kinh tế Thế giới) giới thiệu cách Việt Nam giúp đỡ những người nghèo nhất trong khủng hoảng coronavirus, dẫn lại bài viết của Reuters trên website của tổ chức này.

Ngày 13/4, trang tin ATM Marketplace đưa tin “Sáng kiến ATM gạo giúp người túng thiếu ở Việt Nam”. Trong tin có nội dung tương tự, hãng tin CNN viết: “Một chiếc máy phát gạo miễn phí. Nghe rất là hay nhưng khó mà có thật. Nhưng thực tế những cây ATM gạo này đã được lắp đặt ở nhiều nơi trên đất nước Việt Nam để giúp những người cần gạo nhất trong thời đại dịch coronavirus”. CNN cũng viết rằng, Việt Nam chưa có ca tử vong do COVID-19 và số ca mắc thấp hơn nhiều so với những nước khác trên thế giới.

Ngày 14/4, báo The Economic Times đăng tin về ATM gạo ở Việt Nam cùng bộ ảnh 5 chiếc. Nhiều cơ quan báo chí khác cũng có tin bài với nội dung tương tự, gồm New York Post, Al Jazeera, Bangkok Post, Gulf News, India Times, US News, Insider…

Nguồn: https://www.tienphong.vn/the-gioi/bao-chi-the-gioi-ca-ngoi-sang-kien-viet-nam-atm-gao-kho-tin-nhung-co-that-1642820.tpo