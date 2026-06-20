Bé trai 3 tuổi bị người lạ ném vào chuồng cá sấu ở sở thú

Theo cảnh sát Cambridgeshire, vụ việc xảy ra lúc 13h24, chiều 18/6 (theo giờ địa phương) tại khu nhà bò sát nhiệt đới của sở thú. Bé trai được đưa tới bệnh viện Addenbrooke's ở Cambridge trong tình trạng nguy kịch nhưng hiện đã ổn định. Nghi phạm 30 tuổi đã bị bắt với cáo buộc âm mưu giết người. Nhà chức trách khẳng định nghi phạm và nạn nhân không quen biết nhau.

Khu cá sấu ở sở thú Johnsons of Old Hurst, Anh. Ảnh: SWNS

Nhân chứng cho biết sự việc diễn ra trước sự kinh hoàng của nhiều du khách. Khu chuồng cá sấu nằm sâu khoảng 4,5 m dưới lối đi dành cho khách tham quan và được bao quanh bởi hàng rào cao ngang ngực cùng các tấm kính bảo vệ, khiến khả năng trẻ tự ngã xuống gần như không thể xảy ra. Các nhân viên sở thú được nhìn thấy ôm nhau bật khóc sau vụ việc.

Một số người có mặt tại hiện trường tiết lộ bà Tracey Johnson - vợ ông Andy Johnson, chủ sở thú - đã lao xuống khu vực nuôi cá sấu để cứu đứa trẻ. "Nghe nói chính bà ấy đã nhảy vào chuồng để cứu cậu bé", một người dân địa phương nói với tờ Sun.

Chủ sở hữu vườn thú, ông Andy Johnson và vợ, Tracey, ôm một con cá sấu vào năm 2009. Ảnh: SWNS

Sở thú Johnsons of Old Hurst thuộc sở hữu của gia đình ông Andy Johnson - người nổi tiếng với niềm đam mê nuôi cá sấu sau chuyến đi tới Florida nhiều năm trước. Cơ sở hiện nuôi khoảng 50 con cá sấu thuộc nhiều loài khác nhau, trong đó cá sấu nước mặn có thể dài tới 6 m và nặng hơn 1,5 tấn.

Trước đó một ngày, sở thú còn đăng bài hưởng ứng Ngày Cá sấu Thế giới với lời giới thiệu rằng những loài bò sát này là "trái tim và niềm đam mê" của gia đình. Sau vụ việc, ban quản lý thông báo đóng cửa khu nhà bò sát nhiệt đới vô thời hạn. "Chúng tôi cầu nguyện cho cậu bé và gia đình trong thời điểm đau lòng này", đại diện sở thú cho biết.

Nghị sĩ Ben Obese-Jecty, đại diện khu vực Old Hurst, kêu gọi công chúng không suy đoán khi cuộc điều tra đang được tiến hành. Cảnh sát Cambridgeshire cho biết đang lấy lời khai của những người có mặt tại sở thú thời điểm xảy ra vụ việc để làm rõ nguyên nhân.

Cảnh sát chưa công bố danh tính nghi phạm và cũng chưa tiết lộ cụ thể hoàn cảnh dẫn tới vụ việc.