Ba câu hỏi lớn vụ 39 thi thể trong container ở Anh

Có đường dây đưa người lao động ra nước ngoài trái phép Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa, Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội, hôm 28-10 bên hành lang Quốc hội cho biết hiện cơ quan chức năng Việt Nam gồm Bộ Công an và các cơ quan hữu quan đang phối hợp với Đại sứ quán Anh để sớm đưa ra thông báo, kết luận vụ việc. Ông cũng nói nếu có công dân Việt Nam thật thì có thể cho thấy có đường dây đưa lao động trái phép ra nước ngoài. “Chúng ta phải có nghiệp vụ để nắm. Theo tôi nghĩ buôn bán bằng con đường đi qua biên giới, bằng con đường tàu biển hay bằng con đường khác trá hình các loại hộ chiếu thì phải có đường dây chứ không phải vô hình trung mà đi được. Cho nên phải tăng cường quản lý chặt hơn nữa” - tướng Nghĩa nói. TRỌNG PHÚ __________________________ Nghệ An chỉ đạo hỏa tốc việc đi Anh mất liên lạc Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương rà soát số người địa phương đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài liên quan đến thông tin nêu trên, xác định rõ danh tính, thân nhân để kịp thời động viên, thăm hỏi (nếu có) và báo cáo kịp thời về UBND tỉnh qua Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh để xử lý, đồng thời có biện pháp ổn định tình hình trên địa bàn. Đồng thời, đề nghị các địa phương thường xuyên kiểm tra, quản lý chặt chẽ các đơn vị tuyển dụng lao động hoạt động trên địa bàn để phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm trên lĩnh vực này. Cùng đó là tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xuất, nhập cảnh, xuất khẩu lao động và thủ đoạn hoạt động của các đối tượng để nhân dân phòng tránh, tố giác. Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An còn chỉ đạo các đơn vị khác, bao gồm Sở Ngoại vụ Nghệ An, Sở LĐ-TB&XH, Công an tỉnh,… cùng tham gia vào việc tham mưu, phối hợp, giải quyết các vấn đề liên quan đến vụ 39 người chết ở Anh. ĐẮC LAM