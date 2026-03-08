Anh sẵn sàng điều tàu sân bay tới Trung Đông, ông Trump tuyên bố 'không cần nữa'

Hải quân Anh đang tăng cường, sẵn sàng điều động tàu sân bay HMS Prince of Wales tới Trung Đông trong vòng 5 ngày.

Tàu sân bay HMS Prince of Wales

Bộ Quốc phòng Anh cho biết con tàu này cũng đã “sẵn sàng cao độ” trong hành trình kéo dài 10 ngày, nhưng giờ đã được cắt giảm xuống còn 5 ngày.

Thủy thủ đoàn đã được đặt trong tình trạng cảnh báo và tăng tốc chuẩn bị, để đảm bảo HMS Prince of Wales sẵn sàng nhận nhiệm vụ nếu có quyết định cần có sự bổ sung lực lượng hải quân.

Trước động thái này của Anh, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7-3 tuyên bố không còn cần "2 tàu sân bay" từ Anh hỗ trợ cuộc chiến của ông ở Trung Đông.

Trên tài khoản mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: "Anh cuối cùng cũng đang nghiêm túc cân nhắc việc cử 2 tàu sân bay tới Trung Đông. Được thôi, Thủ tướng Starmer, chúng tôi không còn cần chúng nữa".

Ông Trump nhấn mạnh: "Nhưng chúng tôi sẽ ghi nhớ điều này. Mỹ không cần những người tham gia các cuộc chiến sau khi đã giành chiến thắng!".

Thủ tướng Anh Keir Starmer đang vấp phải chỉ trích từ Mỹ vì từ chối tham gia các cuộc tấn công của Mỹ - Israel nhằm vào Tehran. Anh cũng từ chối cho Mỹ sử dụng các căn cứ để tấn công Iran.