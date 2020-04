Ấn Độ: Bị 3 thanh niên hiếp dâm do cách ly một mình ở trường

Thứ Hai, ngày 27/04/2020 12:00 PM (GMT+7)

Một phụ nữ Ấn Độ bị cưỡng hiếp tập thể sau khi bị buộc phải cách ly phòng ngừa COVID-19 một mình tại trường học ở bang Rajasthan, miền Bắc nước này.

Người dân Ấn Độ đeo khẩu trang phòng dịch. Ảnh: MONEY CONTROL

Vụ việc xảy ra hồi tuần trước, khi nạn nhân, một lao động công nhật, tìm đến đồn cảnh sát sau khi đi bộ nhiều ngày từ TP Sawai Madhopur định về nhà trọ ở TP Jaipur nhưng bị lạc đường, theo báo The Times of India.

Danh tính nạn nhân không được tiết lộ để bảo vệ sự riêng tư theo chỉ thị của Tòa án Tối cao Ấn Độ liên quan đến những vụ tấn công tình dục.

Do không có trung tâm cách ly tập trung, cảnh sát địa phương đã để cho bà ngủ lại ở một trường học, theo hãng tin Reuters. Tại đó, người phụ nữ, trong độ tuổi 40-45, đã bị ba người đàn ông thay nhau cưỡng hiếp.

“Ba người đàn ông địa phương đã hiếp dâm người phụ nữ tại trường học hôm 23-4. Chúng tôi đã bắt giữ và tống giam ba đối tượng này”, điều tra viên Parth Sharma nói với Reuters ngày 26-4.

The Times of India dẫn lời một quan chức cảnh sát địa phương nói rằng ba đối tượng hiếp dâm là những thanh niên trong độ tuổi 20. Họ đã tấn công nạn nhân sau khi biết người phụ nữ ngủ qua đêm một mình tại trường học nói trên.

Ba kẻ hiếp dâm đã bị cảnh sát bắt giữ vào sáng 24-4 và vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Bản tin của The Times of India cho biết người dân địa phương đã yêu cầu chính quyền cách ly người phụ nữ tại trường học do lo ngại người này có thể bị nhiễm COVID-19, dù giới chức cho rằng điều này là không nên do trường học vắng người.

Sau khi xảy ra vụ hiếp dâm, người phụ nữ đã được đưa đến một cơ sở y tế để xét nghiệm COVID-19, theo ông Sharma.

“Chúng tôi không biết nạn nhân đã tiếp xúc với ai và hiện vẫn chưa có kết quả xét nghiệm”, ông Sharma nói với Reuters, đồng thời cho biết một quan chức cảnh sát địa phương đã bị đình chỉ công tác.

Theo The Times of India, người phụ nữ trên đã bị mắc kẹt tại Sawai Madhopur nhiều tuần lễ kể từ khi chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc kể vào tháng trước để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19.

Lệnh phong tỏa khiến hàng chục ngàn công nhân mất việc ở các thành phố lớn. Họ phải đi bộ nhiều ngày liền để trở về quê ở các vùng nông thôn. Nhiều người đang ở trong các trung tâm cách ly chen chúc.

Với dân số 1,3 tỉ người, Ấn Độ đến nay ghi nhận hơn 26.000 ca nhiễm và hơn 820 trường hợp tử vong vì Covid-19. Dù có luật nghiêm ngặt nhưng trung bình cứ mỗi 20 phút lại có một vụ hiếp dâm xảy ra ở Ấn Độ, theo dữ liệu của cảnh sát.

Nguồn: https://plo.vn/quoc-te/su-kien/an-do-bi-3-thanh-nien-hiep-dam-do-cach-ly-mot-minh-o-truong-908708.html