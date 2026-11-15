Ai muốn CEO Nvidia ra đi? Bê bối "bẫy mật" đặt ra nhiều câu hỏi về tranh giành quyền lực trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo

Người sáng lập Nvidia, Jensen Huang. Ảnh RT

Sự sụp đổ của người sáng lập Nvidia, Jensen Huang, trong một vụ bê bối liên quan đến một điệp viên Trung Quốc bị tình nghi, đã đặt ra một câu hỏi nhạy cảm về mặt chính trị: ai sẽ được lợi từ việc loại bỏ một trong những nhà phê bình có ảnh hưởng nhất của Washington về các hạn chế nhập khẩu chip từ Trung Quốc?

Ông Huang đã từ chức hôm thứ Năm sau khi những vụ ngoại tình của ông bị phanh phui, trong đó có vụ ngoại tình với nữ doanh nhân người Trung Quốc Alice Huang, cựu giám đốc khách hàng của Nvidia, công ty Megaspeed International có trụ sở tại Singapore. Các quan chức tình báo Mỹ giấu tên được cho là nghi ngờ bà Huang đã được Bắc Kinh tuyển dụng để gây ảnh hưởng đến Giám đốc điều hành của Nvidia nhằm thúc đẩy Washington nới lỏng các hạn chế xuất khẩu chip AI.

Vụ bê bối xảy ra vào thời điểm then chốt trong cuộc chiến công nghệ Mỹ-Trung, chỉ vài ngày trước thềm hội nghị thượng đỉnh dự kiến ​​giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình. Trong bối cảnh các nghị sĩ theo đường lối cứng rắn tại Quốc hội đang thúc đẩy các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn, thời điểm ông Huang từ chức càng làm dấy lên những câu hỏi về lợi ích chính trị mà việc ông từ chức mang lại.

RT phân tích những âm mưu xoay quanh việc ông Huang rời khỏi vị trí và cuộc đấu tranh giành quyền kiểm soát ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo toàn cầu.

Vậy ai là người được lợi từ sự ra đi của Huang?

Việc ông Huang từ chức đã loại bỏ một trong những người ủng hộ nổi bật nhất tại Washington về việc giữ cho Trung Quốc kết nối với công nghệ trí tuệ nhân tạo của Mỹ, điều này có thể mang lại lợi thế chính trị lớn cho phe diều hâu chống Trung Quốc.

Người sáng lập Nvidia đã nhiều lần cảnh báo rằng việc cắt đứt Bắc Kinh khỏi công nghệ Mỹ sẽ đẩy nhanh tham vọng độc lập của Trung Quốc. Trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business hồi tháng 5, ông đã chỉ ra ảnh hưởng ngày càng tăng của Huawei: “Họ đang phát triển mạnh mẽ khi chúng ta vắng mặt.”

Việc ông từ chức đã ngay lập tức làm gia tăng yêu cầu từ Quốc hội về việc siết chặt kiểm soát xuất khẩu và điều tra các giao dịch của Nvidia tại Trung Quốc. Dân biểu đảng Cộng hòa John Moolenaar, chủ tịch Ủy ban đặc biệt của Hạ viện về Trung Quốc, đã lợi dụng vụ bê bối này để đặt câu hỏi liệu tình báo Trung Quốc có thu thập được thông tin nhạy cảm thông qua Huang hay gây ảnh hưởng đến chính sách công nghệ của Mỹ hay không.

“Ông Huang là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất việc không áp đặt kiểm soát xuất khẩu,” ông Moolenaar nói. “Điều này đã làm sáng tỏ thêm một khía cạnh mới trong cuộc thảo luận đó.”

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Brian Mast cũng đã thúc đẩy các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ hơn, bao gồm các biện pháp ngăn chặn buôn lậu chip và hạn chế tiếp cận thiết bị bán dẫn tiên tiến.

Ông Trump đã bênh vực ông Huang, gọi ông là một “người rất đáng kính” và nói rằng ông tin lời phủ nhận của Huang về việc biết bà Alice Huang bị cáo buộc tham gia hoạt động gián điệp. Tuy nhiên, vụ tranh cãi này dường như đã cung cấp thêm lý lẽ cho những người ủng hộ các biện pháp hạn chế cứng rắn hơn đối với Trung Quốc để chống lại một trong những đối thủ có ảnh hưởng nhất của họ.

Ai sẽ hưởng lợi nhiều hơn – phe diều hâu chống Trung Quốc hay các đối thủ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo?

Việc ông Huang đột ngột rời nhiệm sở cũng làm dấy lên câu hỏi liệu các công ty công nghệ đối thủ của Mỹ có thể hưởng lợi từ sự sụp đổ của ông hay không.

Nhà báo độc lập Lee Fang cho rằng các công ty AI đối thủ của Mỹ có thể được hưởng lợi, khi chỉ ra sự ủng hộ của Huang đối với các mô hình mã nguồn mở giá rẻ của Trung Quốc, vốn đang đe dọa các đối thủ cạnh tranh lâu đời của Mỹ. Ông so sánh điều này với các chiến dịch trước đây nhắm vào Huawei và TikTok. Erik Voorhees, người sáng lập Venice AI, còn đi xa hơn khi gọi việc cách chức Huang là một "cuộc đảo chính".

Nhà báo Glenn Greenwald đặt câu hỏi liệu chỉ riêng các mối quan hệ ngoại tình có thể giải thích được việc cách chức một trong những giám đốc điều hành công nghệ quyền lực nhất nước Mỹ hay không.

“Tôi không biết ai muốn Jensen Huang rời đi nhưng tôi biết rằng người đó nắm giữ quyền lực cực kỳ lớn", ông viết trên X.

Việc từ chức này cũng gây ra phản ứng dữ dội khắp Thung lũng Silicon. Người sáng lập Binance, Changpeng Zhao, gọi đó là “một sai lầm”, giám đốc điều hành Epic Games, Tim Sweeney, mô tả đó là “một ngày buồn”, và Elon Musk nói rằng việc tuyển dụng Huang sẽ là “một vinh dự”.

“Một ngày đen tối, tồi tệ. Quyết định khủng khiếp đối với Mỹ và thế giới phương Tây”, luật sư Martin Casado của hãng Andreessen Horowitz viết .

Giới truyền thông có một số câu hỏi cần trả lời.

Nhiều câu hỏi đã được đặt ra về việc câu chuyện này đến được với báo chí như thế nào. Phóng viên Tripp Mickle của tờ New York Times, người đã giúp phanh phui vụ ngoại tình của Huang, tiết lộ trên podcast The Daily rằng ông và đồng nghiệp Ana Swanson bắt đầu điều tra Megaspeed sau khi nhận được một nguồn tin từ một người quen giấu tên trong ngành công nghệ.

Thông tin tiết lộ này củng cố thêm nghi ngờ rằng các nhà báo có thể đã bị cố tình hướng đến Megaspeed, làm dấy lên câu hỏi về người đã cung cấp thông tin mật – và lý do tại sao.

Washington biết được những gì – và biết từ khi nào?

Sự việc càng trở nên phức tạp hơn sau khi có thông tin cho rằng các quan chức cấp cao của Mỹ đã biết về mối quan hệ giữa Huang và Alice Huang nhiều tháng trước khi vụ bê bối nổ ra.

Theo Axios, một bản ghi nhớ tình báo tuyệt mật do Ngoại trưởng Marco Rubio giám sát đã được lưu hành trước chuyến thăm Trung Quốc của Trump vào tháng 5. Dựa trên hoạt động giám sát Alice Huang và cuộc điều tra về nghi ngờ buôn lậu chip liên quan đến khách hàng Megaspeed của Nvidia có trụ sở tại Singapore, cảnh báo này được cho là đã đến tay Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick. Ngoại trưởng Rubio cũng được cho là đã báo cáo tóm tắt cho ông Trump.

Megaspeed vận hành cơ sở hạ tầng điện toán AI, cho phép khách hàng thuê quyền truy cập vào các bộ xử lý Nvidia mạnh mẽ bên ngoài Trung Quốc – một giải pháp tiềm năng để vượt qua các hạn chế về việc vận chuyển chip tiên tiến trực tiếp vào nước này.

Washington cũng đang phê duyệt việc bán hàng trực tiếp cho người mua Trung Quốc. Vào tháng 5, Reuters đưa tin rằng khoảng mười công ty Trung Quốc đã được chấp thuận mua bộ vi xử lý H200 của Nvidia, mặc dù việc giao hàng chưa bắt đầu. Các phê duyệt này tách biệt với cuộc điều tra Megaspeed, và thời điểm chính xác của chúng so với cảnh báo tình báo vẫn chưa rõ ràng.

Vụ tranh chấp được cho là đã leo thang đến cấp cao nhất trong chính quyền Trump. Trang Axios đưa tin rằng Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã chất vấn Lutnick về việc ông không đưa Megaspeed vào danh sách đen bất chấp những cảnh báo lặp đi lặp lại.

Bộ Thương mại phủ nhận việc chất vấn này từng xảy ra và Lutnick hiện đang phải đối mặt với sự giám sát của Quốc hội về cách thức xử lý xuất khẩu chip và nghi ngờ chuyển hướng sang Trung Quốc của bộ mình.

Nếu Washington đã được cảnh báo từ nhiều tháng trước, tại sao những cáo buộc này chỉ trở thành một cuộc khủng hoảng công khai vào thời điểm này?

Singapore đã vướng vào vụ bê bối này như thế nào?

Giới chức Singapore đã điều tra công ty cũ của Alice Huang, Megaspeed International, từ rất lâu trước khi những cáo buộc về mối liên hệ của bà với tình báo Trung Quốc trở thành tâm điểm của vụ bê bối liên quan đến người sáng lập Nvidia.

Trong một tuyên bố hôm thứ Năm, Bộ Nội vụ Singapore cho biết cảnh sát đã bắt đầu điều tra Megaspeed vào tháng 2 năm 2025 về nghi ngờ khai báo sai liên quan đến các máy chủ được vận chuyển qua Singapore đến Malaysia.

Alice Huang bị thẩm vấn và bị thu giữ hộ chiếu vào tháng 6 năm 2025. Tuy nhiên, đến tháng 2 năm 2026, các nhà điều tra không tìm thấy đủ bằng chứng cho thấy bà đã phạm các tội danh bị nghi ngờ. Bà nhận được một cảnh cáo vì cố ý cung cấp thông tin không chính xác về vai trò của mình tại Megaspeed và bị cấm nhập cảnh trở lại Singapore.

Đáng chú ý, Singapore nhấn mạnh rằng bà chưa từng bị điều tra về tội gián điệp.

Trong khi đó, cáo buộc về hoạt động gián điệp của Trung Quốc đang ngày càng bị xem xét kỹ lưỡng ngay tại Washington.

Theo CNN, các quan chức tình báo Mỹ vẫn chưa thống nhất về việc liệu bằng chứng có chứng minh Alice Huang từng làm việc cho Bắc Kinh hay không. Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche cho biết Bộ Tư pháp vẫn chưa đưa ra "kết luận nào" về cáo buộc bà có liên hệ với giới tình báo.

Các đánh giá này vẫn để lại một câu hỏi cơ bản chưa được giải đáp: làm thế nào mà một cáo buộc gián điệp chưa được chứng minh lại thu hút được sự chú ý lớn đến vậy bất chấp việc thiếu bằng chứng xác thực?

Vì sao Nvidia lại đóng vai trò trung tâm trong sự thống trị công nghệ của Mỹ?

Được Huang thành lập vào năm 1993, Nvidia đã trở thành nhà cung cấp hàng đầu các bộ vi xử lý tiên tiến, thúc đẩy sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo toàn cầu.

Các chip và phần mềm của công ty này là nền tảng cho các trung tâm dữ liệu và hệ thống trí tuệ nhân tạo trên toàn thế giới, biến công ty trở thành một tài sản chiến lược trong cuộc cạnh tranh giữa Washington và Bắc Kinh.

Bằng cách kiểm soát xuất khẩu các bộ xử lý tiên tiến và công nghệ bán dẫn, Mỹ có thể tác động đến việc quốc gia nào được tiếp cận với sức mạnh tính toán cần thiết để phát triển trí tuệ nhân tạo tiên tiến.

Washington lập luận rằng các hạn chế này là cần thiết để ngăn Trung Quốc tăng cường năng lực quân sự và tình báo. Giới phê bình cho rằng đây là một chiến lược kiềm chế công nghệ rộng lớn hơn, nhằm bảo vệ vị thế thống trị về kinh tế và địa chính trị của Mỹ.

Đó là điều khiến lập trường của Huang trở nên quan trọng đến vậy: ông đã thách thức một công cụ then chốt trong nỗ lực của Washington nhằm duy trì vị thế dẫn đầu so với Trung Quốc.

Liệu các hạn chế về chip của Mỹ có thể tạo lợi thế cho Trung Quốc?

Chiến dịch kiềm chế sự trỗi dậy công nghệ của Trung Quốc do Washington khởi xướng có nguy cơ đạt được điều ngược lại: đẩy nhanh nỗ lực của Bắc Kinh trong việc xây dựng một ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo nằm ngoài tầm kiểm soát của Mỹ.

Các công ty Trung Quốc, bao gồm cả Huawei, đang phát triển các giải pháp thay thế trong nước cho bộ vi xử lý của Mỹ, trong khi Bắc Kinh đang thúc đẩy sự tự chủ về công nghệ.

Trong một hồ sơ pháp lý hồi tháng 8, Nvidia cảnh báo rằng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ, kết hợp với các hạn chế của Trung Quốc, đã loại trừ hiệu quả hãng này khỏi thị trường điện toán trung tâm dữ liệu của Trung Quốc.

Công ty này lập luận rằng việc loại trừ họ đang tạo điều kiện cho các đối thủ cạnh tranh mở rộng mạng lưới nhà phát triển và khách hàng, có khả năng thách thức công nghệ Mỹ trên toàn thế giới.

Đó chính là mâu thuẫn cốt lõi mà Huang liên tục nhấn mạnh: việc cắt đứt quan hệ giữa Trung Quốc và Nvidia có thể làm suy yếu ảnh hưởng của Mỹ trong khi củng cố các đối thủ cạnh tranh Trung Quốc.

Những người theo chủ nghĩa diều hâu về an ninh quốc gia ở Washington lại lập luận ngược lại – rằng việc bán các bộ vi xử lý mạnh mẽ cho Bắc Kinh sẽ làm tăng nguy cơ thúc đẩy khả năng quân sự và công nghệ của nước này.

Sự ra đi của Huang đã loại bỏ một tiếng nói quan trọng khỏi cuộc tranh luận đó, nhưng không làm thay đổi vấn đề nan giải: liệu những nỗ lực của Washington nhằm duy trì ưu thế công nghệ của mình cuối cùng có thể giúp Trung Quốc thoát khỏi sự thống trị của Mỹ hay không?

Ai sẽ nắm quyền điều hành Nvidia bây giờ?

Việc ông Huang từ chức đã gây ra một cuộc khủng hoảng lãnh đạo tại Nvidia. Theo Wired, một bài đăng nội bộ kêu gọi hội đồng quản trị xem xét nguyện vọng của nhân viên đã thu hút hơn 1.600 bình luận, trong đó nhiều người ủng hộ việc ông Huang quay trở lại.

Giám đốc tài chính kỳ cựu Colette Kress đã đảm nhiệm vị trí CEO tạm thời trong khi Nvidia tìm kiếm người kế nhiệm chính thức.

Theo Reuters, Kress và Ian Buck, một nhân vật chủ chốt đứng sau nền tảng điện toán CUDA của Nvidia, nằm trong số những ứng cử viên tiềm năng. Những cái tên khác được nhắc đến bao gồm CEO của Arm, Rene Haas và giám đốc điều hành của AMD, Lisa Su.

Trên Polymarket, Buck cũng nổi lên như một trong những ứng cử viên hàng đầu, cùng với con gái của Jensen Huang, Madison Huang, người giữ chức giám đốc tiếp thị cấp cao tại Nvidia, và giám đốc phần cứng của Apple, Johny Srouji, mặc dù tỷ lệ cá cược không cho thấy ý định của hội đồng quản trị.

Ông Trump cũng đã lên tiếng ủng hộ cựu CEO của Apple, Tim Cook, hiện là chủ tịch điều hành, tuyên bố trên Truth Social rằng "một huyền thoại kế thừa một huyền thoại khác."

Cuộc tranh luận về người kế nhiệm đã lan sang Israel, nơi truyền thông đã nhắc đến Michael Kagan, giám đốc công nghệ của Nvidia, Eyal Waldman, người sáng lập Mellanox, và Srouji của Apple. Cả ba đều có mối liên hệ mật thiết với ngành công nghệ Israel.

Người kế nhiệm Huang sẽ thừa hưởng một công ty đang vướng vào cuộc đối đầu công nghệ leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc, với những rủi ro vượt xa phạm vi phòng họp. Người thay thế Huang sẽ phải lựa chọn giữa việc tiếp tục ủng hộ việc giữ Trung Quốc trong hệ sinh thái công nghệ của Mỹ hoặc đưa Nvidia xích lại gần hơn với những người ủng hộ các biện pháp hạn chế cứng rắn hơn từ phía Washington.

Trong khi đó, câu hỏi rộng hơn không chỉ đơn thuần là ai sẽ thay thế Huang, mà là liệu sự ra đi của ông ấy có đánh dấu một sự thay đổi cơ bản trong chiến lược trí tuệ nhân tạo của Mỹ hay không.