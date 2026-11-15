Singapore công bố chi tiết cuộc điều tra đối với bà Alice Huang

Bà Alice Huang. Ảnh: LinkedIn

Giới chức cho biết đã mở cuộc điều tra từ tháng 2 năm ngoái đối với một số doanh nghiệp, trong đó có nhà vận hành trung tâm dữ liệu Megaspeed International có trụ sở tại Singapore. Bà Alice Huang từng giữ vai trò CEO tại công ty này.

Những doanh nghiệp trên đã mua máy chủ từ các công ty Mỹ chuyên bán sản phẩm sử dụng chất bán dẫn tiên tiến của Nvidia rồi xuất khẩu sang Malaysia qua Singapore.

Giới chức cho biết các doanh nghiệp này bị nghi đã chuyển số hàng hóa nói trên từ Malaysia tới một địa điểm khác, trái với nội dung đã khai báo với cơ quan chức năng Singapore.

Cơ quan điều tra đã thẩm vấn bà Alice Huang nhưng kết luận chưa có đủ bằng chứng cho thấy bà vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, giới chức cho biết bà đã cung cấp thông tin sai lệch trong quá trình điều tra nhằm giảm nhẹ vai trò của mình tại Megaspeed. Giới chức đã đưa ra cảnh cáo nghiêm khắc và cấm bà nhập cảnh trở lại Singapore.

Trong khi đó, giới chức Malaysia nói rằng đang điều tra liệu một đơn vị liên kết với Megaspeed có tái xuất chip AI mà đơn vị này đã nhập vào Malaysia hay không.

Kể từ tháng 7 năm ngoái, Malaysia yêu cầu các doanh nghiệp phải xin phép trước khi xuất khẩu hoặc tái xuất chip AI hiệu năng cao của Mỹ.