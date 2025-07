15 nước ra tuyên bố chung, kêu gọi quốc tế công nhận Nhà nước Palestine

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot hôm 30-7 cho biết Pháp cùng 14 quốc gia khác đã đưa ra một tuyên bố chung, kêu gọi các nước trên toàn thế giới tiến tới việc công nhận chính thức Nhà nước Palestine, theo hãng tin AFP.

Tuyên bố chung mang tên “Lời kêu gọi New York” được ngoại trưởng của 15 quốc gia đưa ra sau hội nghị ngày 29-7 tại trụ sở của Liên Hợp Quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), do Pháp và Saudi Arabia đồng chủ trì và có sự tham gia của đại diện từ Liên minh châu Âu và Liên đoàn Ả Rập.

Hội nghị được tổ chức nhằm thúc đẩy việc khôi phục giải pháp hai nhà nước giữa Israel và Palestine.

Ngoại trưởng Saudi Arabia Faisal bin Farhan Al-Saud (trái) và Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot chủ trì hội nghị về Palestine tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York (Mỹ), ngày 29-7. Ảnh: AFP

“Tại New York, cùng với 14 quốc gia khác, Pháp đưa ra lời kêu gọi chung: chúng tôi bày tỏ mong muốn công nhận Nhà nước Palestine và mời những nước chưa làm như vậy cùng tham gia” - Ngoại trưởng Pháp viết trên mạng xã hội X.

Trong tuyên bố chung, 15 quốc gia khẳng định “cam kết không lay chuyển” của các nước “đối với tầm nhìn về giải pháp hai nhà nước”.

9 quốc gia vẫn chưa công nhận Nhà nước Palestine nhưng tham gia ký vào tuyên bố chung - bao gồm Úc, Canada và New Zealand - cũng bày tỏ “thiện chí hoặc đang tích cực cân nhắc việc công nhận”.

Các bên tham gia hội nghị cũng đã kêu gọi nhóm vũ trang Hamas giải giáp như một phần trong nỗ lực kết thúc cuộc chiến đang tàn phá Dải Gaza.

Tuyên bố chung được đưa ra trong bối cảnh các nước đang nỗ lực thúc đẩy các giải pháp xoay quanh việc công nhận chính thức Nhà nước Palestine nhằm chấm dứt cuộc xung đột Israel-Hamas.

Trước đó, ngày 24-7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Paris sẽ chính thức công nhận Nhà nước Palestine khi có bài phát biểu trước Đại hội đồng LHQ vào tháng 9 tới, theo đài CNN.

Thủ tướng Anh Keir Starmer hôm 29-7 cũng tuyên bố Anh sẽ chính thức công nhận Nhà nước Palestine vào tháng 9, trừ khi Israel thực hiện một loạt “các bước đi thực chất”, bao gồm đồng ý ngừng bắn tại Dải Gaza.

Mới đây nhất, Thủ tướng Canada Mark Carney ngày 30-7 tuyên bố nước này dự kiến sẽ công nhận Nhà nước Palestine vào tháng 9.

“Canada sẽ luôn kiên định ủng hộ sự tồn tại của Israel như một quốc gia độc lập ở Trung Đông, sống trong hòa bình và an ninh. Nhưng bất kỳ con đường nào dẫn đến hòa bình lâu dài cho Israel cũng đòi hỏi phải có một Nhà nước Palestine khả thi và ổn định - và quốc gia đó phải công nhận quyền an ninh bất khả xâm phạm của Israel” - ông Carney nêu rõ.

Thủ tướng Carney cho biết thêm rằng lý do cho quyết định này là vì Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã đảm bảo rằng chính quyền Palestine sẽ tổ chức bầu cử vào năm 2026. Trong đó lực lượng Hamas “sẽ không tham gia dưới bất kỳ hình thức nào” và sẽ "không quân sự hóa nhà nước Palestine".

Phản ứng trước tuyên bố của ông Carney, Bộ Ngoại giao Israel đã gọi quyết định của Canada là một “phần thưởng cho Hamas” và chỉ trích quyết định này sẽ "gây tổn hại đến các nỗ lực đạt được lệnh ngừng bắn tại Gaza cũng như khuôn khổ để giải phóng con tin”, theo CNN.

“Hãy để chúng tôi nói rõ: Israel sẽ không khuất phục trước bất kỳ chiến dịch gây áp lực quốc tế sai lệch nhằm vào mình" - Đại sứ Israel tại Canada, ông Iddo Moed đưa ra phản ứng trong một bài đăng trên X.