Danang Pearl – Lựa chọn sống lý tưởng giữa lòng Đà Nẵng

Thứ Sáu, ngày 11/05/2018 10:00 AM (GMT+7)

Sở hữu vị trí đẹp tại trung tâm quận Ngũ Hành Sơn, với cơ sở hạ tầng xung quanh đã đi vào hoàn thiện, vị trí gần biển, hướng nhìn ra sông Cổ Cò, Da Nang Pearl như một bản hòa ca giữa đất và trời, giữa cây cối và sông nước…, mang đến cảm giác bình yên, thoải mái về một môi trường sống “ngập tràn hơi thở thiên nhiên”.

Sở hữu vị trí đẹp tại trung tâm quận Ngũ Hành Sơn, liền kề các tiện ích đẳng cấp

Nằm trên trục đường Lê Văn Hiến nối dài, là con đường giao thông “huyết mạch” nối Đà Nẵng với phố cổ Hội An. Dự án còn tiếp giáp với các tiện ích đẳng cấp như: Khu đô thị FPT City, bãi tắm non nước, núi Ngũ Hành Sơn, làng đá mỹ nghệ Non nước, sân Golf, làng đại học Đà Nẵng, trường liên cấp quốc tế Singapore...

Không những được bao bọc xung quanh bởi các tiện ích đẳng cấp, dự án còn được chú trọng đầu tư các tiện ích hiện đại nội khu có thể kể đến như: quảng trường ánh sáng bên sông, con đường năng lượng mặt trời, công viên thể dục thể thao...Từ những tiện ích “độc đáo”, DaNang Pearl hứa hẹn sẽ mang lại cho khách hàng một cuộc sống “lý tưởng” tại một trong những thành phố “đáng sống” nhất Việt Nam.

Phối cảnh tổng thể của dự án

Sau những dấu ấn mạnh mẽ và sự thành công trong việc triển khai 3 giai đoạn: phân khu đất nền nhà phố, phân khu Greenwood, và phân khu Pearl River. Đất Xanh Miền Trung tiếp tục triển khai giai đoạn 4 của dự án với việc giải phóng mặt bằng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng để giới thiệu các sản phẩm đất nền – mở ra cơ hội sở hữu cho khách hàng với mục đích ở hay đầu tư kinh doanh.

Đất nền nhà phố và biệt thự có các diện tích đa dạng với các trục đường quy hoạch từ 11.5m, 17.5m, 48m. Khu vực cảnh quan và kiến trúc thiết kế hiện đại, xung quanh dự án dân cư đang hình thành ngày càng đông đúc, hệ thống giáo dục chất lượng cao và chuẩn quốc tế ngay trong nội khu và xung quanh dự án, các dự án lớn liền kề đang dần hoàn thiện…Theo đại diện của Đất Xanh Miền Trung cho biết: “Với vị trí đẹp, tiện ích đầy đủ, cơ sở hạ tầng và tiềm năng phát triển cao cộng với tình hình khan hiếm đất nền trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, DaNang Pearl là dự án trong mơ, mang lại cho khách hàng môi trường sống thuận lợi cùng với cơ hội đầu tư sinh lời vượt trội”.

Các tiện ích đẳng cấp trong nội khu dự án

Được biết, các cơ quan chức năng của thành phố đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục để kịp khởi công công trình đường Võ Chí Công nối dài vào cuối năm 2018, công trình thuộc phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn có chiều dài 1,21km, nối nút giao thông Trần Đại Nghĩa - Võ Chí Công với nút giao nút giao thông Võ Quý Huân – thông ra bãi tắm Tân Trà, công trình bao gồm đường và cầu sắt bắt qua sông Cổ Cò, bên cạnh dự án DaNang Pearl. Đây là công trình cải thiện hạ tầng giao thông được kỳ vọng sẽ thúc đẩy phát triển đô thị.

“Những bước tiến này sẽ tạo tiền đề và mang tới cơ hội phát triển mạnh mẽ cho thị trường bất động sản tại đây”, đại diện của Đất Xanh Miền Trung cho biết. Quý khách hàng quan tâm tới dự án xin vui lòng liên hệ với Đất Xanh Miền Trung để được tư vấn hỗ trợ và nhận ưu đãi khủng từ phía công ty.

Thông tin liên hệ:

Công ty cổ phần Đất Xanh Nam Miền Trung – 41 đường Trần Đại Nghĩa, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Hotline: 0932 43 43 88

Fanpage: https://www.facebook.com/datxanhnammientrung/