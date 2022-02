Giá vàng hôm nay 7/2: Tăng dữ dội, phá đỉnh cao nhất lịch sử

Thời điểm 8h45 sáng 7/2 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 1.810 USD/ounce, tăng 3 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước. Giá vàng đang trên đà hồi phục khi đón nhận nhiều thông tin mới tích cực.

Giá kim loại quý tăng trở lại trong bối cảnh đồng USD suy yếu. Giá Bitcoin giảm sốc cũng hỗ trợ giá vàng tăng lên. Ngoài ra vàng cũng được hỗ trợ bởi những bất ổn trên nhiều thị trường chứng khoán trên thế giới và sự bất ổn địa chính trị ở nhiều nơi.

Tuy vậy, thị trường vàng vẫn đang bị mắc kẹt ở quanh ngưỡng 1.800 USD. Chưa có thông tin nào đủ mạnh để tác động đột phá tới giá quý kim.

Colin Cieszynski, Chiến lược gia thị trường tại SIA Wealth Management, lưu ý các nhà đầu tư vàng nên chú ý đến dữ liệu lạm phát dự kiến sẽ được công bố vào thứ Năm tuần này (10/2).

Theo Frank McGee, Chuyên gia tại đại lý kim loại quý Alliance Financial, do dữ liệu việc làm và lạm phát tiền lương tăng, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ phải sớm điều chỉnh chính sách tiền tệ, vì vậy giá vàng sẽ chịu ảnh hưởng trong ngắn hạn.

Giá vàng trong nước tăng cao nhất lịch sử

Trong khi đó, tại thị trường trong nước, giá vàng đang có dấu hiệu nóng lên rõ rệt khi kì nghỉ lễ Tết Nguyên đán vừa kết thúc và sắp tới ngày Vía Thần tài. Ghi nhận sáng nay, giá vàng SJC bán ra đã đạt tới 63,17 triệu đồng/lượng, phá vỡ mức kỉ lục 62,8 triệu trước đó. Đây là mức giá bán ra cao nhất trong lịch sử của giá vàng trong nước.

Giá vàng trong nước tiếp tục leo lên mức kỷ lục do nhiều nguyên nhân. Những năm gần đây, nhiều người đã mua vàng từ trước ngày Thần Tài, do vậy giá vàng sau Tết luôn bị đẩy lên cao.

Theo quan niệm dân gian, ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng Âm lịch) được xem là ngày đẹp, để sắm lễ vật cúng Thần Tài, cầu mong một năm bình an và may mắn. Vàng được đại diện cho may mắn, phú quý, trở thành sự lựa chọn của nhiều người tiêu dùng với kỳ vọng khởi đầu một năm thuận lợi. Nhu cầu mua vàng hiện đang tăng rất cao.

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 62,45-63,17 triệu đồng/lượng, tăng 650.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.

Vàng Doji niêm yết giá vàng ở mức 62,2-63,15 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 200.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Phú Quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 61,8-62,6 triệu đồng/lượng, chưa đổi so với phiên liền trước.

Nguồn: http://danviet.vn/gia-vang-hom-nay-7-2-tang-du-doi-pha-dinh-cao-nhat-lich-su-50202272948566.htm