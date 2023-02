Xây dựng Hòa Bình lỗ kỷ lục hơn 1.200 tỷ đồng

Sau hai lần được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) nhắc nhở, Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) mới đây đã công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với 3.218 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 16% so với cùng kỳ.

Kinh doanh dưới giá vốn khiến tập đoàn ghi nhận khoản lợi nhuận gộp âm 426 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính âm 113 tỷ do lỗ từ việc bán các khoản đầu tư gần 117 tỷ. Các chi phí lãi vay và quản lý doanh nghiệp đều tăng đột biến so với cùng kỳ. Trong đó, chi phí quản lý doanh nghiệp gấp 3,3 lần lên 496 tỷ chủ yếu do tăng chi phí trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi (359 tỷ).

Xây dựng Hoà Bình lỗ ròng kỷ lục 1.202 tỷ trong quý 4

Kết quả, Xây dựng Hoà Bình lỗ ròng 1.202 tỷ trong quý 4, trong khi cùng kỳ năm 2021 có lãi 18 tỷ đồng. Khoản lỗ lớn này khiến doanh nghiệp lỗ ròng 1.138 tỷ đồng cả năm 2022, trong khi doanh thu tăng 24% ở mức 14.123 tỷ đồng.

Lỗ lớn năm 2022 khiến tập đoàn ghi nhận khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm gần 689 tỷ đồng cuối năm ngoái.

Xây dựng Hoà Bình thua lỗ trong bối cảnh ngành xây dựng khó khăn đồng thời nội tại doanh nghiệp cũng xảy ra cuộc nội chiến giữa nhóm ông Lê Viết Hải và ông Nguyễn Công Phú xoay quanh chiếc ghế Chủ tịch.

Xét về dòng tiền, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh ghi nhận âm 845 tỷ đồng cả năm 2022 trong khi 2021 dương 611 tỷ. Dòng tiền từ hoạt động đầu tư âm 614 tỷ trong khi dòng tiền từ hoạt động tài chính dương 1.217 tỷ giúp lưu chuyển tiền thuần cả năm qua chỉ âm 241 tỷ.

Quy mô tài sản cuối quý 4/2022 của tập đoàn đạt 16.926 tỷ đồng. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản vẫn là các khoản phải thu ngắn hạn với giá trị 12.110 tỷ và đã phải trích lập dự phòng 774 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả cuối năm là 14.283 tỷ. Trong đó nợ vay là 6.131 tỷ, gấp 2,33 lần vốn chủ sở hữu, bao gồm 1.031 tỷ là vay dài hạn. Năm qua, tập đoàn đã đi vay tổng cộng 10.788 tỷ đồng thời trả nợ gốc vay 9.754 tỷ.

Hiện tại, sau cuộc tranh chấp quanh vị trí chủ tịch HĐQT giữa ông Lê Viết Hải và ông Nguyễn Công Phú, Cục thi hành án dân sự TP.HCM đã ra quyết định buộc doanh nghiệp tạm dừng thi hành các Nghị quyết 50, 51 ban hành ngày 14/12/2022 và Nghị quyết 53 ngày 31/12/2022 cho đến khi vụ việc được giải quyết bằng quyết định hay phán quyết của Hội đồng Trọng tài.

Theo đó, ông Lê Viết Hải vẫn đang giữ chức chủ tịch HĐQT và là người đại diện pháp luật của Xây dựng Hòa Bình.

Có thể thấy, cổ phiếu HBC cùng nhóm bất động sản cũng như xây dựng lần lượt quay đầu điều chỉnh giảm mạnh, gây ảnh hưởng lớn đến thị trường chung.

Từ đầu năm 2023, cổ phiếu HBC đang có xu hướng đi xuống trong 2 phiên gần nhất. Đóng cửa phiên cuối tuần, (10/2), cổ phiếu HBC tiếp tục đà giảm, về mức 9.010 đồng/cp.

Nhận định về phiên giao dịch đầu tuần (13/2), một số công ty chứng khoán dự kiến VN-Index sẽ tiếp tục đi lùi.

CTCK Rồng Việt – VDSC phân tích: Trong phiên cuối tuần trước, VN-Index tiếp tục lùi bước và đóng cửa gần mức điểm thấp nhất phiên. Thanh khoản vẫn ở mức trung bình thấp, cho thấy lực cầu nâng đỡ còn thận trọng, mặc dù đang tiệm cận với với hỗ trợ quan trọng 1.050 điểm. Do đó, VDSC dự kiến VN-Index sẽ tiếp tục đi lùi để thăm dò 1.050 điểm trong thời gian sắp tới.

Trong khi đó, Công ty CK SHS nhận định, thị trường vẫn đang trong xu hướng phục hồi sau khi đã thoát downtrend và quá trình điều chỉnh sau giai đoạn hồi phục mạnh là bình thường.

“Chúng tôi vẫn kỳ vọng thị trường sau giai đoạn điều chỉnh hiện tại sẽ tiếp tục nỗ lực phục hồi và tìm đến khu vực cân bằng để tích lũy trung hạn.

Xét về ngắn hạn, VN-Index đang bị thử thách trước kỳ vọng có thể duy trì trạng thái vận động bên trên kênh downtrend trung hạn, nhưng một số yếu tố vận động tích cực của một số cổ phiếu dẫn dắt, đặc biệt là dòng ngân hàng vẫn đem đến hy vọng VN-Index không trở lại downtrend và vẫn còn khả năng hồi phục sau điều chỉnh để hướng tới vùng cản thực sự mạnh 1.150 điểm” – SHS lưu ý.

