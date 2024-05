Thế Giới Di Động bất ngờ công bố giảm vốn điều lệ

VN-Index tiếp đà khởi sắc ngay khi mở cửa phiên giao dịch sáng nay. Nhà đầu tư đẩy mạnh mua vào giúp cổ phiếu đua nhau tăng giá, chỉ số VN-Index nhanh chóng tăng hơn 10 điểm, lên trên mức 1.280 điểm.

Sau khi vượt qua mức trên, sức cầu có phần giảm khiến chỉ số VN-Index tăng chậm lại. Số ngành tăng điểm chiếm áp đảo so với giảm điểm. Tuy nhiên, mức tăng - giảm không mạnh, phổ biến dưới 1%.

HPG có khối lượng giao dịch lớn nhất thị trường với 46,5 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị 1.485 tỷ đồng.

Kết quả phiên giao dịch ngày 20/5, Vn-Index tăng 4,47 điểm (0,35%) lên 1.277,58 điểm. HNX-Index tăng 1,02 điểm (0,42%) đạt 242,57 điểm. UPCoM-Index tăng 0,3 điểm (0,32%) lên 93,37 điểm.

Thị trường với sắc xanh, đỏ đan xen

Dòng tiền vào mạnh thị trường khiến thanh khoản tăng vọt. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 30,5 nghìn tỷ đồng. Toàn sàn HoSE có 264 mã tăng giá, 69 mã tham chiếu và 174 mã giảm giá.

BCM là cổ phiếu tác động tích cực nhất đến chỉ số chính khi mang về cho Vn-Index 1,1 điểm. Ở chiều ngược lại, FPT lấy đi của Vn-Index 0,46 điểm.

Khối ngoại bán ròng 820 tỷ đồng trên sàn HoSE. Trong đó, nhóm cổ phiếu bị bán ra mạnh nhất là VHM 204 tỷ đồng, VNM 152 tỷ đồng, MWG 105 tỷ đồng, VPB 90 tỷ đồng, HPG 71 tỷ đồng.

Phiên này, MWG của CTCP Đầu tư Thế giới Di động tăng 0,67%, đạt 60.000 đồng/cổ phiếu. Hai phiên trước đó, cổ phiếu này đều giảm. Như vậy, cổ phiếu MWG đã tăng hơn 40% từ đầu năm 2024.

Liên quan đến MWG, Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động vừa công bố báo cáo giảm vốn điều lệ công ty. Cụ thể, số lượng chứng khoán MWG giảm 1.462.177 cổ phiếu. Theo đó vốn điều lệ của Thế giới di động giảm từ gần 14.634 tỷ đồng xuống 14.622 tỷ đồng.

Thời gian giảm vốn điều lệ từ ngày 17/5. Lý do của thay đổi niêm yết giảm vốn điều lệ do huỷ cổ phiếu quỹ hiện có. Như vậy sau giao dịch trên, MWG không còn bất kỳ cổ phiếu quỹ nào, tại thời điểm 31/3/2024, lượng cổ phiếu quỹ trên được Thế Giới Di Động ghi nhận với tổng giá trị hơn 11 tỷ đồng, tương ứng giá trung bình 10.000 đồng/cổ phiếu.

Lượng cổ phiếu quỹ của MWG hầu hết đều được mua lại từ nhân viên nghỉ việc, khác với các DN khác là mua lại trên thị trường.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo cập nhật mới nhất, Thế Giới Di Động ghi nhận doanh thu sơ bộ tháng 4/2024 đạt 11.500 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ 2023 và tăng 17% so với tháng trước. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, doanh thu ước tính xấp xỉ 43.000 tỷ, tăng trưởng 17% so với cùng kỳ.

Công ty không công bố lợi nhuận, trước đó MWG báo lãi ròng 902 tỷ đồng trong quý 1, gấp 43 lần cùng kỳ và là mức cao nhất trong vòng 6 quý kể từ quý 3/2022.

