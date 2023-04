Thạc sĩ 50 tuổi sở hữu khối tài sản vượt mức 2.150 tỷ đồng

Phiên giao dịch ngày 5/4, thị trường chứng khoán Việt Nam dao động trong biên độ hẹp quanh mốc tham chiếu. Kết phiên, chỉ số VN-Index tăng nhẹ 2,41 điểm (+0,22%), đóng cửa ở 1.080,86 điểm. Các chỉ số khác cũng giữ được sắc xanh bao gồm HNX-Index tăng 1,85 điểm (+0,88%) đạt 212,58 điểm và UPCoM-Index có thêm 0,19% lên 77,74 điểm.

Cùng với đà phục hồi của thị trường chứng khoán Việt Nam, mã cổ phiếu HDB của ngân hàng HDBank một lần nữa đóng cửa với mức tăng mạnh 2,87%, hiện cố định ở 19.700 đồng/đơn vị, thuộc nhóm cổ phiếu ngân hàng tăng điểm mạnh nhất phiên giao dịch ngày 5/4. Mã chứng khoán này cũng đang có chuỗi phục hồi ấn tượng khi đã tăng hơn 45% giá trị từ vùng đáy ghi nhận hồi cuối năm 2022 đến nay.

Đà tăng mạnh của HDB đến sau khi nhà băng này công bố mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 13.197 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch là 10.558 tỷ đồng. Ngân hàng dự kiến tổng tài sản tăng 25% lên 520.024 tỷ đồng. Tổng huy động vốn tăng 25% lên 459.398 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát không quá 2%.

Khối tài sản của Giám đốc tài chính Phạm Văn Đẩu tăng thêm hàng chục tỷ đồng nhờ đà tăng của HDB

Cùng với đó, HDBank có kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10% và bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% trong năm nay. Quy mô chi trả cổ tức tiền mặt là khoảng 2.500 tỷ đồng. Quy mô chi trả cổ tức cổ phiếu 3.773 tỷ đồng. HĐQT sẽ quyết định tổ chức thực hiện chia cổ tức vào thời điểm thích hợp.

Ngoài ra, HDBank còn có kế hoạch phát hành 20 triệu cổ phiếu cho người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cp, dự kiến thực hiện trong năm 2023.

Sau khi hoàn thành trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành ESOP, vốn điều lệ của HDBank sẽ tăng từ 25.303 tỷ đồng lên 29.276 tỷ đồng, tương đương tăng 16%. Với số vốn tăng thêm, ngân hàng sẽ dùng 3.000 tỷ để bổ sung nguồn vốn trung dài hạn để cho vay trung dài hạn, phần còn lại sẽ bổ sung nguồn vốn lưu động trong hoạt động của ngân hàng.

Đà tăng mạnh của HDB không chỉ mang về niềm vui cho các cổ đông, mức tăng trong phiên 5/4 cũng giúp khối tài sản của Giám đốc tài chính Phạm Văn Đẩu tăng thêm hàng chục tỷ đồng.

Cụ thể, với việc đang trực tiếp nắm giữ hơn 109 triệu cổ phiếu HDB, khối tài sản của thạc sĩ 50 tuổi này ghi nhận mức tăng thêm hơn 60 tỷ đồng trong phiên giao dịch ngày 5/4. Tính theo giá thị trường kết phiên giao dịch, Giám đốc tài chính của HDB đang trực tiếp sở hữu khối tài sản trị giá hơn 2.155 tỷ đồng nhờ đà tăng của những mã cổ phiếu đang nắm giữ.

Nhận định về xu hướng thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay chuyên gia của Công ty chứng khoán Bản Việt (VCSC) dự báo sau hai phiên giằng co mang tính chất củng cố, chỉ số VN-Index có thể sẽ tăng để kiểm định ngưỡng kháng cự đỉnh tháng 2 quanh mốc 1.090 điểm. Tại đây, sự giằng co có thể sẽ xuất hiện do kháng cự này có thể sẽ thúc đẩy lực bán từ các vùng giá cao. Theo đó, VN-Index có thể xuất hiện các nhịp rung lắc hoặc điều chỉnh sau đó với ngưỡng hỗ trợ EMA5 đang nằm tại 1.075 điểm. Ở kịch bản khả quan nếu VN-Index có thể đóng cửa trên mốc 1.090 điểm, chỉ số sẽ củng cố đà tăng điểm để hướng lên vùng kháng cự tiếp theo tại 1.105 điểm và 1.115 điểm (EMA200) ở những phiên sau đó.

Chuyên gia của Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng với nỗ lực hỗ trợ thị trường của dòng tiền vẫn còn hiện hữu, có khả năng thị trường vẫn giữ được nhịp tăng điểm và kiểm tra nguồn cung tại vùng cản 1.080 – 1.100 điểm tại VN-Index. Hiện tại, vùng này vẫn đang là vùng kháng cự của thị trường nên dự kiến nguồn cung sẽ tiếp tục gây áp lực lớn cho thị trường trong thời gian tới.

Do vậy, nhà đầu tư có thể kỳ vọng khả năng nới rộng nhịp tăng của thị trường. Tuy nhiên, cần tránh trạng thái quá mua và nên tận dụng nhịp tăng của thị trường để chốt lời hoặc bán ra để giảm thiểu rủi ro cho danh mục.

Chuyên gia của Chứng khoán KBSV cho rằng VN-Index sẽ tiếp tục trải qua các nhịp điều chỉnh giằng co trong các phiên tới trước khi hồi phục trở lại với ngưỡng hỗ trợ gần được đặt quanh 1.065 (+-5). NĐT được khuyến nghị gia tăng tỷ trọng trading khi chỉ số về quanh hỗ trợ gần.

