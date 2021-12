Sân chơi nóng phiên giao dịch cuối năm: Thị trường tích cực, kỳ vọng lập ngưỡng cao mới

Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay (30-12), VN-Index chỉ tăng nhẹ 0,15 điểm, lên 1.485,97 điểm; HNX-Index tăng 3,82 điểm, lên 461,65 điểm. UPCoM-Index tăng 0,8 điểm, lên 111,56 điểm.

Toàn bộ phiên giao dịch ngày 30/12 thị trường giằng co mạnh mẽ với sự tăng, giảm liên tục của chỉ số. Nhà đầu tư thực sự cân não để giao dịch.

Một số chuyên gia CK tin tưởng thị trường sẽ tiếp tục tích cực trong phiên cuối năm 2021 với mục tiêu vượt đỉnh cũ và lập ngưỡng cao mới.

Theo phân tích của Công ty Chứng khoán BIDV (BSC), mặc dù có diễn biến lên thác xuống ghềnh cả một ngày, nhưng VN-Index đóng cửa phiên 30/12 gần như không thay đổi so với phiên trước đó. Nhóm ngân hàng và chứng khoán giao dịch khá tích cực trong ngày hôm nay, tuy nhiên, một số cổ phiếu vốn hóa lớn đóng cửa giảm điểm khiến thị trường chưa có động lực bứt phá.

Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 9/19 ngành tăng điểm, trong đó ngành Dịch vụ tài chính có mức tăng mạnh mẽ nhất hơn 4%. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này mua ròng trên cả hai sàn HSX và HNX.

Trong những phiên sắp tới, thị trường có khả năng tiếp tục tích lũy quanh vùng 1.485-1.490 điểm. Có lẽ trong năm 2021 này thị trường chưa thể thành công chinh phục ngưỡng 1.500 điểm.

Công ty Chứng khoán Vietcombank thì cho rằng thanh khoản phiên ngày 30/12 giảm so với phiên trước, do đó những nhịp giảm trong phiên phần nào chỉ mang tính chất điều chỉnh kỹ thuật sau một giai đoạn tăng điểm mạnh. Áp lực bán là có nhưng đã được hấp thụ tốt bởi lực cầu ở các vùng giá thấp.

Do đó, trong một vài phiên sắp tới, nhà đầu tư vẫn nên thận trọng quan sát và chưa nên vội giải ngân với tỷ trọng lớn, mà nên chờ đợi xu hướng thị trường trở nên rõ ràng hơn, đặc biệt là những tín hiệu mới của dòng tiền.

Nhận định về phiên cuối cùng của năm 2021, Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC) khuyên nhà đầu tư vẫn có thể kỳ vọng nhịp tăng trở lại của thị trường, nhưng tạm thời cần chậm lại và chờ tín hiệu hỗ trợ cụ thể.

Theo VDSC, diễn biến của VN30-Index đang giữ nhịp tốt hơn so VN-Index, nhóm này có cơ hội nới rộng nhịp tăng sau giai đoạn giằng co hiện tại. Đối với VN-Index, dự kiến chỉ số sẽ kiểm tra nhanh vùng hỗ trợ 1.480 điểm, do vẫn trong thế thận trọng, trước khi có thể phục hồi.

Công ty Chứng khoán MB (MBS) nhìn nhận về kỹ thuật, các chỉ báo kỹ thuật đang ủng hộ đà tăng tiếp diễn của thị trường, các nhóm cổ phiếu như chứng khoán, bất động sản, ngân hàng, dầu khí,… được luân phiên chọn làm nhóm dẫn dắt trong từng phiên. Thị trường sẽ tiếp tục tích cực trong phiên cuối năm 2021 với mục tiêu vượt đỉnh cũ và lập ngưỡng cao mới.

Một công ty Chứng khoán khác cũng cho rằng chỉ số chưa vượt được vùng kháng cự mạnh quanh 1.500 điểm để ngỏ rủi ro mở rộng nhịp điều chỉnh trong những phiên tới. Đồng thời đưa ra kịch bản chỉ số sẽ lấy lại cân bằng và có cơ hội hồi phục tại vùng hỗ trợ gần 1.471-1.476 điểm. Ngoài việc nắm giữ trung hạn, nhà đầu tư có thể linh hoạt mua-bán một phần tỷ trọng ngắn hạn tại các vùng hỗ trợ-kháng cự gần đối với các mã mục tiêu.

