"Ông lớn" xăng dầu nói gì về mức lợi nhuận khủng?

Dòng tiền đảo liên tục giữa các nhóm ngành khiến chỉ số chính thay đổi biên độ tăng chóng mặt. VN-Index hạ nhiệt về cuối phiên sáng do áp lực điều chỉnh đến từ nhiều nhóm cổ phiếu như dầu khí, thép, hóa chất,...

Sang phiên chiều, thị trường rung lắc liên tục. Dòng tiền tìm đến những mã giảm giá mạnh. Nhóm cổ phiếu trụ đã giữ vững đà tăng cho Vn-Index.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/8, VN-Index tăng nhẹ 0,59 điểm (0,05%) đạt 1.275,28điểm, HNX-Index giảm 0,43 điểm (0,14%) đạt 302,59 điểm, UPCoM-Index tăng 0,23 điểm (0,24%) đạt 93,07 điểm.

Vn-Index tiếp tục tăng nhẹ

Dòng tiền vào thị trường mạnh mẽ do các nhà đầu tư tranh thủ mua vào các mã cổ phiếu giảm mạnh. Thanh khoản thị trường tăng vọt so với phiên hôm qua. Giá trị giao dịch kết phiên đạt hơn 20,6 nghìn tỷ đồng.

Cổ phiếu nhóm ngành bất động sản trở thành bệ đỡ cho thị trường khi tăng 1,16% trong phiên. Loạt cổ phiếu nhóm ngành khác quay đầu giảm như ngân hàng giảm 0,07%, bảo hiểm 1,08%, chứng khoán 0,14%,..

GAS là cổ phiếu giao dịch khá tích cực trong phần lớn thời gian của phiên sáng, có lúc làm bệ đỡ chính cho thị trường. Tuy nhiên, cổ phiếu này sau đó đảo chiều, lại trở thành một trong top 2 cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đến chỉ số chốt phiên. GAS lấy đi của Vn-Index 0,52 điểm khi giảm 0,97%, còn 112.400 đồng.

PV Gas có lợi nhuận tăng mạnh

Liên quan đến cổ phiếu này, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas) vừa có báo cáo giải trình biến động LNST sau soát xét 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, LNST 6 tháng năm 2022 công ty mẹ tăng 96% so với 6 tháng năm 2021 và LNST 6 tháng năm 2022 của báo cáo tài chính hợp nhất tăng 98% so với 6 tháng năm 2021.

Nguyên nhân chính làm lợi nhuận tăng: Giá dầu Brent bình quân 6 tháng năm 2022 (107,59 USD/thùng) tăng 42,73 USD/thùng so với 6 tháng năm 2021 (64,86 USD/thùng) tương ứng tăng 66%. Giá CP bình quân 6 tháng năm 2022 (827,08 USD/Tấn) tăng 276,67 USD/Tấn so với 6 tháng năm 2021 (550,42 USD/Tấn) tương ứng tăng 50%, làm cho LNST của công ty Mẹ tăng 96% và LNST hợp nhất tăng 98% so với năm 2021.

PV Gas ghi nhận tổng doanh thu hơn 54.560 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2022, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 6.920 tỷ đồng, tăng 59%. Doanh nghiệp này nộp Ngân sách Nhà nước hơn 3.626 tỷ đồng. Như vậy chỉ trong 6 tháng, PV Gas đã hoàn thành hơn hai phần ba chỉ tiêu doanh thu và 98% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

