Một ngân hàng lớn chi hàng nghìn tỷ chia cho cổ đông

Thị trường chứng khoán hôm nay mở cửa trong sắc xanh nhưng ngay sau đó, Vn-Index quay đầu. Loạt cổ phiếu bất ngờ đảo chiều từ tăng thành giảm.

Nhiều mã ghi nhận lực xả cực mạnh. Ví dụ DIG tụt khoảng 6,82% so với giá cao nhất và tạm chốt dưới tham chiếu 5,75%. DXG cũng đảo chiều với biên độ -4,35% so với đỉnh và đang giảm 3,65% so với tham chiếu

Với biên độ dao động giảm của giá trong phiên rộng như sáng nay, nhiều cổ phiếu đã tạo bulltrap khá bất lợi.

Đà giảm được nới rộng trong phiên chiều khiến cho chỉ số chính ghi nhận mức giảm khá sâu.

Chốt phiên giao dịch ngày 14/4, Vn-Index giảm 11,41 điểm (1,07%) xuống 1.052,89 điểm, HNX-Index giảm 2,59 điểm (1,23%) còn 207,25 điểm, UPCoM-Index giảm 0,66 điểm (0,83%) còn 78,69 điểm.

Nhiều mã lớn lao dốc mạnh

Áp lực chốt lời khá lớn nhưng sức cầu cũng khá ổn khiến thanh khoản tăng so với phiên giao dịch hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 15,3 nghìn tỷ đồng.

HPG là cổ phiếu tác động tích cực nhất lên đà tăng của Vn-Index trong phiên này khi đem về 0,29 điểm. Ở chiều ngược lại, TCB lấy đi của chỉ số chính 1,09 điểm.

Phiên này, EIB của Ngân hàng Eximbank tăng 0,77%, chốt phiên ở mức 19.750 đồng/cổ phiếu. Đây là phiên tăng thứ 4 liên tiếp của mã cổ phiếu này.

Hôm nay, Eximbank tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2023. Hội đồng quản trị Eximbank có tờ trình đại hội thông qua phương án phân chia lợi nhuận và tăng vốn điều lệ trong năm 2023.

Eximbank sử dụng 2.655 tỉ đồng là lợi nhuận còn lại đến cuối năm 2021 và lợi nhuận năm 2022 để chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỉ lệ 18%. Theo đó, Eximbank sẽ dùng số tiền này để phát hành thêm 265,5 triệu cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu để trong năm 2023, ngân hàng này tăng vốn điều lệ từ 14.814 tỉ đồng lên 17.469 tỉ đồng.

Các cổ đông đã nhất trí thông qua phương án chia cổ tức và và tăng vốn điều lệ.

Ngoài ra, đại hội cổ đông Eximbank cũng thông qua phương án bán hoặc sử dụng 6 triệu cổ phiếu quỹ làm cổ phiếu, sửa đổi bổ sung một số nội dung của điều lệ hoạt động, mức thù lao cho hội đồng quản trị trong năm 2023 là 0,7% lợi nhuận trước thuế…

Trả lời cổ đông về hoạt động kinh doanh, ông Trần Tấn Lộc, Tổng giám đốc Eximbank cho biết quý I/2023 ngân hàng đạt lợi nhuận 900 tỉ đồng. Cả năm 2023, Eximbank phấn đấu lợi nhuận trước thuế đạt 5.000 tỉ đồng, tăng 35% so với năm trước.

