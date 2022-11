Một bức ảnh giúp bơm 450 tỷ USD vào thị trường chứng khoán Trung Quốc

Bức hình chưa được xác minh, chụp lại một văn bản đen trắng nêu chi tiết về kế hoạch mở cửa trở lại nền kinh tế Trung Quốc. Hình chụp này đầu tiên được đăng tải vào tối thứ Hai trong các nhóm nhắn tin WeChat, gồm chủ yếu là các nhà phân tích, quản lý quỹ của Trung Quốc. Đến sáng hôm sau, nó đã lan khắp mạng xã hội với tốc độ chóng mặt.

Không rõ kế hoạch do ai viết và liệu nó có đúng sự thật không nhưng đã giúp chứng khoán Trung Quốc hồi sinh trong 2 ngày qua. Vào hôm thứ Ba, chỉ số chứng khoán MSCI Trung Quốc vọt tăng, giá trị vốn hoá thị trường tăng 320 tỷ USD. Trạng thái hưng phấn tiếp tục duy trì trong ngày thứ Tư, nâng tổng lợi nhuận thị trường của 2 ngày lên 450 tỷ USD.

Bức ảnh chụp chưa được xác thực đã lan truyền chóng mặt không chỉ trong Trung Quốc

Ngay cả khi Uỷ ban Sức khoẻ quốc gia Trung Quốc tái khẳng định nền kinh tế số 2 thế giới vẫn kiên định với chiến lược Zero Covid, chứng khoán Trung Quốc niêm yết tại Mỹ trong phiên giao dịch đêm qua vẫn tăng không chùn bước. Thực tế giới đầu tư vẫn đang tìm lý do để thu gom cổ phiếu tại Trung Quốc. Đây là một trong những thị trường diễn biến tồi tệ nhất thế giới năm nay trong bối cảnh nền kinh tế có sức tăng trưởng thấp nhất trong 4 thập kỷ. Tính đến giữa tháng 10, chỉ số chứng khoán nước này đã giảm tới 60% so với mức đỉnh năm 2021.

Trong khi thị trường giảm sâu, nhiều tổ chức tài chính quốc tế lớn như JP Morgan đã đưa ra nhận định đây là cơ hội tốt để tăng tỷ trọng cổ phiếu Trung Quốc ở mức giá rẻ. Các lý do được đưa ra là tăng trưởng sẽ phục hồi, nền kinh tế dần mở cửa cùng các chính sách kích thích tài khoá và tiền tệ.

Theo tính toán hiện nay, chỉ số P/E của chứng khoán Trung Quốc chỉ khoảng 8,5. Trong khi đó, mức trung bình của 10 năm là 13. Theo số liệu này, các nhà đầu tư kỳ vọng thị trường có thể tăng 50% trong thời gian tới.

Tới nay, ngày càng có nhiều các lời đồn đoán trên mạng xã hội về việc Trung Quốc mở cửa trở lại nền kinh tế. Các thông tin thậm chí còn lan truyền trên Twitter, nơi nhiều nhà đầu tư đang để mắt đến cơ hội tại nền kinh tế số 2 thế giới. Tuy nhiên khi được xác minh lại, phần lớn các công ty chứng khoán Trung Quốc đều trả lời đây là thông tin không chính xác hoặc chưa được kiểm chứng.

Giới chức Trung Quốc cũng đã nhiều lần cảnh báo các nhà đầu tư nên chọn lọc thông tin. Trong một phát biểu ngày hôm qua, ông Fang Xinghai Phó chủ tịch Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc cho biết: “Rất nhiều các báo cáo của truyền thông không thực sự hiểu về Trung Quốc và chỉ chú trọng vào ngắn hạn. Tôi khuyến nghị các nhà đầu tư quốc tế nên tìm hiểu chính xác về hoạt động kinh tế tại Trung Quốc cũng như những ý định chính xác của chính phủ Trung Quốc.”

Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/mot-buc-anh-giup-bom-450-ty-usd-vao-thi-truong-chung-khoan-trung-quoc-c6a16249.html